Usain Bolt este dezamăgit că a pierdut o medalie olimpică de aur de la ștafetă. Ce a zis despre dopatul Nesta Carter

Usain Bolt este dezamăgit că a pierdut o medalie olimpică de aur de la ștafetă, dar nu îi poartă pică lui Nesta Carter.

”Regulile sunt reguli”, a declarat vineri vedeta jamaicană a sprintului Usain Bolt despre înapoierea medaliei olimpice de aur obținută cu ștafeta de 4×100 m la Beijing în 2008, după controlul pozitiv al unui coechipier, estimând că aura sa nu a avut de suferit.

”Sunt dezamăgit că pierd o medalie, însă asta nu-mi va lua nimic din ce am făcut în lunga mea carieră, deoarece eu am câștigat competițiile mele individuale și asta este tot ce contează”, a declarat deținătorul recordurilor mondiale la 100 și 200 m și care nu mai are acum ”decât” 8 medalii olimpice de aur câștigate la Beijing 2008, Londra 2012 și Rio 2016, unde, pe pistă, el a reușit de fiecare dată tripla 100 m-200 m-4×100 m.

”Nu sunt complet satisfăcut de situație, însă regulile sunt reguli”, a adăugat el cu ocazia inaugurării unei săli de sport școlar la Santa Cruz în Jamaica, afirmând că a returnat deja medalia de aur respectivă, la fel ca și coechipierii săi Nesta Carter, cel găsit dopat, Asasa Powell și Michael Frater.

Miercuri, Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a aplicat o sancțiune așteptată după controlul pozitiv a lui Carter la un stimulent, stabilit în urma unui amplu program de reanalizări de eșantioane lansat de CIO în ultimele luni și anunțat în iunie 2016, informează Agerpres.

”Ce pot face acum? Eu am făcut tot ce am vrut în sport, am lăsat o adevărată marcă în sport, am reușit foarte multe lucruri, deci, din punctul meu de vedere, nu mă pot plânge”, a comentat Bolt.

El a asigurat că nu are nimic cu Nesta Carter, chiar dacă totul i se datorează lui.

”Știu că trebuie să fie foarte greu pentru el (…) Este dur, unele lucruri ți se întâmplă în viață din motive pe care nimeni nu le știe. Sper că nu va fi foarte afectat”, a declarat Bolt despre Carter.

Pe de altă parte, Usain Bolt a precizat că obiectivul său este să rămână concentrat asupra pregătirii pe care o va face în lunile care vin. ”Este ultimul meu sezon și vreau să pornesc cu o notă victorioasă”, a afirmat el.