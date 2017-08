Usain Bolt (30 de ani) se pregătește pentru Campionatele Mondiale de Atletism de la Londra, ultima competiție la care va participa. Înaintea întrecerilor din arenă, jamaicanul a făcut spectacol la o conferință de presă.

“Sunt încă cel mai rapid, fără nici o îndoială. Dacă particip la aceste Campionate, înseamnă că sunt încrezător. Pot spune că sunt o legendă, pentru că am dovedit-o”, a declarat Usain Bolt. Întrebat ce titlu își dorește să citească la finalul competiției de la Londra în ceea ce-l privește, sprinterul jamaican a replicat: “Usain Bolt se retrage neînvins”.

Curiozitatea unui jurnalist, care a vrut să știe dacă va renunța la intenția de a se retrage în cazul în care nu va câștiga medaliile de aur la Londra, l-a uimit peste măsură pe Usain Bolt. “Nu pot să cred că mă întrebi așa ceva. Stai liniștit, pentru că nu se va întâmpla așa ceva”, a răspuns jamaicanul.

La conferința de presă au participat și părinții lui Usain Bolt, care au prezenta ghetele pe care le va purta fiul lor la Campionatele Mondiale de Atletism de la Londra. Acestea sunt bicolore, iar secretul celor două nuanțe a fost explicat de sportiv. “Violetul este culoare școlii pentru care am alergat când eram copil, iar auriul este culoarea medaliilor câștigate de-a lungul carierei”, a declarat Bolt, campion olimpic și mondial în exercițiu în probele de 100 de metri, 200 de metri și ștafetă 4 x 100 de metri.

Usain Bolt’s final spikes. Purple for his school colours. Gold because he’s „the golden boy”. pic.twitter.com/qI6cxoKpPD

— James Benge (@jamesbenge) August 1, 2017