Vă vine să credeți! Casele de pariuri au inclus în ofertă meciul Dinamo – Dinamo II, din ”16”-imile Cupei României! Andone: ”Jocul e o anomalie”. Toate reacțiile

Însăși Federația Română de Fotbal a recunoscut că a comis o eroare și că va revizui regulamentul pentru ca astfel de situații ciudate să nu mai apară. Cupa României programează marți, miercuri și joi meciurile din ”16”-imile de finală. Cel mai ciudat joc se va disputa miercuri seară, de la ora 21.00, pe stadionul ”Dinamo”.

Casele de pariuri online și cele terestre au evitat să includă partida în ofertă, având în vedere că ambele echipe aparțin aceluiași club și, implicit, au același acționariat.

Singurele case de pariuri unde meciul există în ofertă sunt bet365, Superbet.ro și Netbet. Numai că bet365 nu mai are licență de funcționare pe teritoriul României.

Dinamo are cote de 1.03 și 1,05 la victorie. Remiza are cota 9, respctiv 10.75, iar succesul ”satelitului” are cota 12 (17.25)!

Dinamo II activează în Liga a III-a.

Andone e sincer: ”E anomalie. Puteam să fac asta la Săftica, închideam stadionul, chemam arbitrii şi gata”

IOAN ANDONE (antrenor principal FC Dinamo București): ”E foarte greu să pregăteşti un astfel de meci. E o anomalie. Să vedeţi cum fac listele, am trimis doi jucători la echipa a II-a, pe Dudea şi pe Tîrcoveanu, cinci am lăsat acasă, Brănescu, Romera, Busuladzici, Nistor şi Lazăr şi am păstrat 18 în cantonament la Săftica. E o anomalie. Puteam să fac asta la Săftica, închideam stadionul, chemam arbitrii şi gata. Dar dacă nimeni nu s-a gândit, şi mă mir, pentru că e a doua oară, şi la Timişoara a fost în trecut. Nu e respect faţă de competiţie, faţă de televiziuni, faţă de sponsorii competiţiei. Nu poţi să faci aşa ceva!

Noi ne doream ca echipa a doua să prindă un adversar din Liga 1, să joace, să le dăm 6-7 jucători, aşa cum am făcut la meciul cu Dunărea Călăraşi. Asta e ideea, ca jucătorii să aibă competiţie. Aşa, vom face un bun antrenament, că mai mult de atât nu pot să le cer jucătorilor, și să nu se accidenteze! E un antrenament tactic. Jucăm noi între noi. Dacă vor face o surpriză îi voi lua pe cei de la echipa a doua pentru meciul cu Astra. Dacă reuşesc asta, ce să fac?”.

”Schimb cu Şumudică trebuia să fac în primăvară când am avut ofertă de la Astra. El era prin tribună şi eu am avut. Dar să rectificăm, pentru că el nu a înţeles, eu l-am ajutat să vină de la Hunedoara la Sportul într-o perioadă foarte proastă a lui, când nu prea juca pe-acolo. Era în Divizia B şi a venit la mine la Sportul. Mi-a zis să-l ajut că Sportul nu plătea bani pe transfer. Şi atunci am sunat la Hunedoara şi i-am rugat pe niște foşti colegi să-l lase liber că nu mai poate face naveta.

”Pe Șumi trebuia să-l las pe la furnale”

Aşa l-am ajutat, nu l-am format eu ca fotbalist. El s-a format, poate cu nea Mircea Lucescu, dar l-am ajutat când nu-l ajuta nimeni. Trebuia să-l mai las câteva luni pe la furnale pe acolo. Nu am duşmănii cu Şumudică, dar dacă el tot răspunde şi se bagă în seamă, în loc să respecte această meserie. Am avut şi eu contract să semnez cu Astra şi am zis cum să schimb un antrenor care mi-a fost jucător? Le-am zis ca în vară, dacă încheie cu Şumudică, să mă caute. Cu martori, nu sunt zvonuri. Ce treabă are el cu Dinamo? Când nu mai are antrenor, când se reziliază contractul meu, să vorbească şi dacă vine aici îi urez baftă”.

”Dacă ne luăm după ziare, da, îmi simt postul ameninţat, dar după ce ştiu eu, nu e”

„Texeira la Steaua? Serios? Oare de ce nu-l iau pe Şumudică antrenor? Dacă iei şase jucători… Să mă lase şi pe mine în pace, să nu mă mai ameninţe”.

LAURENȚIU DINIȚĂ (antrenor principal FC Dinamo II București): ”E o situaţie destul de ciudată, mi-aş fi dorit să joc cu oricare altă formație, dar nu cu echipa mare! Dacă am fi picat cu alt adversar ambele echipe aveam şanse să mergem mai departe, pentru că beneficiam şi noi de jucători de la echipa mare. Noi avem o echipă formată din juniori, sper să joace cu entuziasm, cu bucurie. Este un meci important pentru ei, majoritatea sunt la primul meci oficial cu o echipă din Liga 1.

Ne vom prezenta şi vom da tot ce e mai bun. Sigur că se vor bucura dacă vor înscrie, este munca lor şi trebuie să o respecte. Trebuie să respecte fotbalul. Pentru orice antrenor un rezultat pozitiv este binevenit, dar să fim realişti, noi suntem în liga a III-a, ei se luptă pentru titlu, sunt diferenţe între noi. Dar asta nu înseamnă că ne vom da bătuţi de la început. Cu Ioan Andone am vorbit foarte puţin, mi-a spus ce jucători îmi dă de la echipa mare. Noi ne dorim să intrăm pe teren să nu ne facem de râs, să jucăm cât se poate de bine. La Dinamo II sunt jucători talentați, care pot face pasul la echipa mare”.