Valentin Crețu, fotbalistul suspectat că ar fi făcut intenționat penalty cu Steaua, a debutat în Liga 1 la ”Steluța”

Gaz Metan Mediaș a învins Steaua, scor 1-0, duminică seara, pe Arena Națională, chiar dacă fundașul dreapta Valentin Crețu a avut o prestație foarte ciudată. A provocat un penalty dubios și și-a lăsat echipa în 10 oameni din minutul 71.

În minutul 54, la 1-0 pentru Gaz Metan, apărătorul buzoian în vârstă de 27 de ani l-a luat cu fulgi cu tot pe Adi Popa, în careu, printr-o alunecare haotică ce a stârnit multe suspiciuni. Crețu și Popa au fost colegi la Concordia Chiajna în sezonul 2009-2010.

Gaz Metan Mediaș a avut noroc, deoarece Fernando Boldrin a ratat lovitura de la 11 metri, iar meciul s-a terminat 1-0 pentru ardeleni.

”Creţu a făcut două greşeli şi atunci când vrei să faci prea mult, atunci greşeşti. Voi avea o discușie cu el”, a precizat antrenorul Cristi Pustai.

”Nu știu ce a fost în capul jucătorului care a făcut penalty. Pot să-l acuz de intenție. Parcă și-a dorit să facă penalty. La primul, sincer, îmi pun întrebări. Apoi l-a faultat aproape de careu și pe De Amorim. Am văzut atâta fotbal, am niște suspiciuni, nu înțeleg ce a fost în capul lui”, a spus Gabi Balint la Digi Sport.

Vrea în Germania

Valentin Crețu a revenit în vară la Gaz Metan, după un scurt periplu în Liga a 3-a din Germania, la Energie Cottbus, unde a lucrat cu Vasile Miriuță.

”De la mine am așteptări foarte mari pentru că în Germania am avut o experiență foarte frumoasă și profesională. Am avut numai de învătat și sper să fac un sezon foarte bun aici, la Mediaș, că să pot pleca din nou în Germania acolo unde îmi doresc”, declara Crețu în iunie.

Steaua i-a marcat copilăria

Buzoianul a început fotbalul la echipa de juniori CSM Râmnicu-Sărat, dar ținea cu Steaua. ”Când eram mici, eu și fratele meu, şi jucam fotbal, el era cu Dinamo şi eu cu Steaua”, a povestit Valentin Crețu, care a fost aproape să joace la formația roș-albastră.

”La un moment dat, puteam să merg la Steaua, dar nu a fost să fie. Când l-a văzut Victor Piţurcă pe Gardoş i-a plăcut şi de mine. A vrut să mă ia la Steaua, dar când erau discuţiile avansate a plecat de acolo. După, m-a vrut şi la Craiova, dar a plecat şi de acolo”, a dezvăluit pentru Prosport fotbalistul care era să o îngroape pe Gaz Metan în partida cu Steaua.

Valentin Crețu a ajuns în 2007 în curtea Gloriei Buzău, iar în 2008 avea să debuteze în Liga 1, tocmai într-un meci cu Steaua, 1-1. Pe atunci, Gloriei Buzău i se spunea ”Steluța”, deoarece era satelitul neoficial al Stelei. Gigi Becali a finanțat prin interpuși echipa din Crâng.

Crețu a mai jucat la Concordia Chiajna (2009-2011, 2012-2013, 2013-2014), Rapid (2011-2012), Beroe Stara Zagora (2012-2013) și Gaz Metan Mediaș (2014-2015).

Bărboianu a fost exclus de la Dinamo după un penalty asemănător

Penalty-ul comis de Valentin Crețu a reamintit de penalty-ul lui Bărboianu din derbyul Dinamo – Steaua 1-3, disputat în mai 2015. După faultul asupra lui Stanciu, fostul fundaș dinamovist a fost acuzat atunci de lucruri necurate de către finanțatorul Ionuț Negoiță și expulzat din Ștefan cel Mare. În prezent, Bărboianu joacă la Chiajna și se judecă în continuare cu oficialul dinamovist.