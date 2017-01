Vali Lazăr a plecat în Qatar. Ce salariu va încasa la Al Sailiya

Vali Lazăr a plecat în Qatar. Mijlocașul ofensiv a fost împrumut pentru patru luni de Dinamo la Al Sailiya, acolo unde joacă și Dragoș Grigore.

Lazăr, 8 goluri în 22 de meciuri în toate competițiile în această stagiune, va încasa 100.000 de dolari, iar Dinamo va primi 200.000 de dolari.

În cazul în care Lazăr, 28 de ani, va confirma, qatarioții au prima opțiune de transfer.

După 16 etape disputate, Al Sailiya ocupă locul 11 în clasament, din 14 echipe participante, cu numai 15 puncte acumulate. Lider în Stars League este Lekhwiya, cu 42 de puncte.



”Mă bucur că am reușit să ajung in Qatar și sper să joc cât mai bine, iar cei de acolo să activeze clauza de cumpărare.

Am vorbit cu Dragoș Grigore, m-a asigurat că totul este OK, sunt condiții foarte bune, este un club foarte serios, care nu are nici o problemă financiară.

Ma bucur că oamenii din conducerea lui Dinamo m-au înțeles. Am 28 de ani, m-am gândit la viitorul familiei mele.

Colegii de la Dinamo mi-au urat baftă și speră să nu mă mai întorc. Le-am urat să câștige Cupa Ligii, cred că nu o să fie o problemă, Cupa Romaniei. În campionat îmi doresc să termine in primele trei, pentru că acesta a fost obiectivul de la început”, a spus Lazar pentru Dolce Sport.

Dinamo a plecat ieri în cantonamentul de la Marbella, Spania.