Vali Lazăr a trecut cu bine vizita medicală și a efectuat primul antrenament la Al Sailiya. Mijlocașul împrumutat de Dinamo la ocupanta locului 11 în campionatul din Qatar a alergat alături de Dragoș Grigore, care joacă la Al Sailiya din 2015.

Lazăr, 8 goluri în 22 de meciuri în toate competițiile în această stagiune, va încasa 100.000 de dolari, iar Dinamo va primi 200.000 de dolari.

”Mă bucur că am reușit să ajung in Qatar și sper să joc cât mai bine, iar cei de acolo să activeze clauza de cumpărare.Ma bucur că oamenii din conducerea lui Dinamo m-au înțeles. Am 28 de ani, m-am gândit la viitorul familiei mele”, a declarat Valentin Lazăr, 28 de ani.