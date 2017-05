UPDATE: Putem avea o amânare a sentinței. Verdictul în dosarul dezafilierii Craiova se dă miercuri. Mitică Dragomir și Mircea Sandu tremură pentru libertatea lor

Verdictul în dosarul dezafilierii Craiova se dă miercuri. Mitică Dragomir și Mircea Sandu tremură pentru libertatea lor. ”Corleone” ar fi dat o masă de ”adio”!

ACTUALIZARE 30 mai. Miercuri, putem avea o amânare la sentința în așteptare, deoarece avocații apărării nu au depus toate concluziile scrise la dosar.

ACTUALIZARE 30 mai. Marți, Dumitru Dragomir a împlinit 71 de ani. Dragomir declanșează războiul: ”Banii s-au dus în conturile off-shore ale lui Olăroiu”

Curtea de Apel București dă verdictul dosarul privind dezafilierea de către FRF a clubului Universitatea Craiova.

”Corleone”, prezent duminică în studioul B1 TV, ar fi dat o masă de ”adio” pentru prieteni, sâmbătă seară! Pentru ”orice eventualitate”, să nu-l prindă decizia de miercuri ”nepregătit”.



Așa a fost la ultimul termen al procesului Mititelu, ca pe stadion. Instanța a respins cererea de amânare depusă de FRF. Mircea Sandu și Dumitru Dragomir tremură în dosarul privind dezafilierea Craiovei. În pledoariile finale, avocații lor au cerut achitarea, iar procurorul DNA – pedepse maxime

La ultimul termen, în pledoariile lor, avocații părții acuzate marșează pe ideea că, dacă nu va fi suprimată sentința tribunalului, fotbalul românesc va dispărea. La Fond, Mititelu a obținut despăgubiri în valoare de 258 de milioane de euro.

Cei doi avocați ai apărării au cerut achitarea clienților lor, Dumitru Dragomir și Mircea Sandu. Procurorul DNA a solicitat pedepse maxime: 14 ani de închisoare, adică maximul, plus o treime spor de pedeapsă pentru circumstanțe agravante.



Adrian Mititelu abia așteaptă soluția. ”Sunt fericit că după 6 ani am ajuns la final. Va trebui să mai așteptăm pentru decizie. Eu am făcut închisoare financiară 6 ani, nu vă închipuiți prin ce am trecut. Ei probabil că vor face doar câteva luni, pentru că va veni grațierea”, spunea olteanul, la termenul de pe 5 mai.

Verdictul în dosarul dezafilierii Craiova. Istoricul cazului

În iunie anul trecut, Tribunalul București a decis ca Mircea Sandu și Dumitru Dragomir să fie condamnați la trei ani cu suspendare în cazul dezafilierii abuzive a Universității Craiova. În plus, cei doi foști șefi ai fotbalului românesc, FRF și LPF trebuie să achite 240 de milioane de euro către Adrian Mititelu.

DNA a făcut recurs imediat după aflarea sentinței. La fel au procedat și cei doi condamnați, nemulțumiți de sentință.

Procurorii DNA au cerut câte 14 ani de închisoare pentru Mircea Sandu și Dumitru Dragomir, adică pedeapsa maximă plus o treime spor de pedeapsă pentru circumstanțe agravante.

În 2013, Mircea Sandu și Dumitru Dragomir au fost trimişi în judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie, în dosarul privind dezafilierea echipei de fotbal Universitatea Craiova. Cei doi au fost acuzați de abuz în serviciu și trafic de influență.

Membrii Comitetului Executiv al FRF care au votat dezafilierea Universităţii Craiova în 2011 au fost trimişi în judecată pentru abuz în serviciu. Aceştia i-ar fi adus lui Adrian Mititelu un prejudiciu de 15.800.000 lei.

Dragomir mai are o belea. Este cercetat sub control judiciar pentru că ar fi luat mită 3,1 milioane de euro de la fostul administrator al RCS&RDS Ioan Bendei, în schimbul cedării drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din Liga I în sezoanele din 2008 până în 2011. Dumitru Dragomir a fost pus sub control judiciar în dosarul RCS&RDS. Se apropie sentința și în procesul dezafilierii Craiovei

