Victor Hănescu: ”Tenisul românesc are un potențial foarte mare”

Victor Hănescu apreciază că tenisul românesc are un potențial foarte mare, dar pentru asta trebuie organizate tabere speciale de pregătire și determinate marile companii să fie alături de sportul alb.

”După organizarea celor două tabere Train Like a Pro, de la Curtea de Argeș și Cluj, mi s-a confirmat încă o dată că tenisul românesc are un potențial foarte mare. Le-am oferit copiilor acces la antrenamentele mentale, de care eu am avut parte doar la final de carieră, dar care lipsește în continuare în programenele de pregătire din România. Am adus experți internaționali în mental coaching, actori și tot ceea ce e necesar pentru marea performanță. Iar programele se concetrează și pe dezvoltarea abilitatilor pentru viață, pe sănătate și pe bucuria jocului, atât pe teren, cât și în afara lui”

Își va lansa Academia!

După succesul înregistrat cu tabăra „Train Like a Pro”, fostul număr 26 ATP spune că va lansa în curând Academia de tenis „Victor Hănescu”.

„De acum înainte părinții nu vor mai trebui să-și trimită copiii în cantonamente costisitoare în străinătate. Am adus tot ce e necesar pentru pregătirea celor mici la taberele Train Like a Pro. Ca o confirmare a acestui lucru, deși suntem abia la început, au început să vină la taberele de la noi până și copii din străinătate (Canada, Belgia, SUA). Iar în curând voi lansa și Academia”.

Victor Hănescu precizează însă că pentru dezvoltarea tenisului și a sportului în România trebuie și o implicare mai susținută a companiilor.

„Am studiat implicarea sponsorilor și campaniile lor din sportul românesc. M-a impresionat implicarea companiei Alexandrion Grup în maratonul lor din sportul românesc și mesajul lor inteligent – Esență de campion. E mare nevoie de implicarea sponsorilor dacă dorim să avem în continuare campioni în România”