„Eu am antrenat echipa națională și am obținut rezultate bune contra unor echipe mari de tot. Din păcate, însă, rezultatele noastre de atunci nu au fost băgate în seamă și eram puși la zid. Eu nu l-am criticat niciodat pe Daum, din contră, eu îl susțin și acum. Știu ce înseamnă să fii antrenor. Din punct de vedere psihic, stă destul de rău, iar la conferințe spune cu totul altceva, nu vorbește despre meciuri. El laudă ce a făcut președintele Federației. Eu sunt mult mai independent și am fost mult mai independent decât este Daum. Cred că ar trebui să rămână Daum, oricine ar veni e foarte greu să obțină calificarea. Cel mai bine ar fi să lăsăm lucrurile așa cum sunt și poate echipa națională își va reveni în următoarele meciuri. Eu cred că echipa națională a regresat după plecarea mea. Eu formasem acest lot cu câțiva ani înainte, am jucat barajul pentru Campionatul Mondial, începutul preliminariilor pentru Euro 2016 a fost excelent".

Deși a lucrat cu actuala conducere a Federației, în perioada martie-octombrie 2014, Victor Pițurcă n-ar accepta o nouă colaborare cu Răzvan Burleanu: „Exclud orice posibilitate de a reveni la echipa națională cu actuala conducere a Federației. În fotbalul românesc au venit conducători care nu au de a face cu fotbalul românesc. Nu știu dacă actualul președinte a fost pus politic, dar nu avea ce căuta. Nici dacă se desființează toate cluburile, iar echipa națională va rămâne singura echipă din fotbalul mondial, eu tot n-aș veni selecționer „.

„Aveam mare nevoie de cele 3 puncte, dar n-am câștigat, așa că analiza ar trebui să o facă cei care sunt implicați, pentru că meciul acesta e deja de domeniul trecutului. Jocul a fost unul mediocru, din partea ambelor echipe. Danezii nu-mi lăsaseră o impresie foarte bună în meciurile precedente și speram să marcăm un gol-două. Danezii au controlat total repriza a doua și puteau marca. Șansele de calificare sunt extrem de mici. Nici jocul, grupul nu reacționează pozitiv. Toți așteptăm ca naționala să reușească rezultate bune, dar nu se întâmplă asta. Dacă jocul rămâne la acest nivel, chiar nu avem absolut nicio șansă. Văd că se caută această scuză, cu nivelul jucătorilor, chiar de către oficialii federației. Și eu dispuneam de aceeași jucători, ca în acest moment. Poate unii nu mai sunt selecționați. Să-l scoatem din ecuație pe Marica. Dar Cristi Tănase, Tamaș, Raț sunt și acum în activitate. E clar că echipa nu joacă la nivelul calităților jucătorilor. Eu îi cunosc foarte bine. Acești jucători au dus naționala în primele 10 ale lumii”, a declarat Pițurcă la Dolce Sport.

„Mie mi se pare că relația dintre jucători și staff e una bună. Marketingul e unul bun, dar rezultate nu sunt. Polonia nu este o echipă atât de valoroasă încât să pleci fără șansă. Ei ne-au surclasat tactic, iar noi n-am știut să ieșim din capcana antrenorului polonez. Au făcut presing avansat, ne-au dominat fizic, iar mingile la întâmplare trimise de noi erau recuperate ușor”, a mai spus Pițurcă.

România e pe locul 4 în grupă, cu 6 puncte. Polonia e lider, cu 13, iar Muntenegru și Danemarca au câte 7.

