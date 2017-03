Victor Pițurcă nu-l iartă pe „prietenul” Reghecampf: „Este penibil și acasă, și la stadion, peste tot”

Victor Pițurcă nu-l iartă pe „prietenul” Reghecampf, aflat în pragul demiterii după ce a ratat două din cele trei obiective ale Stelei. Eliminat din Cupa României și Cupa Ligii, Gigi Becali vrea să-l schimbe pe Reghe pentru a nu pierde și campionatul.

„Văd că au ieșit la iveală episoade, precum cel de la Zurich. Dacă era vorba de răzbunare, vorbeam de atunci, pentru că am știut ce s-a întâmplat. Toți au consumat băuturi alcoolice după ce au mâncat cu echipa, unul n-a putut fi trezit deloc pentru meci, iar antrenorul abia a fost trezit pentru a merge la meci. Mie mi-au confirmat 3 jucători că înainte de meci, după masă, antrenorul și managerul sau ce el acolo, au băut o sticlă de votcă.

Gigi știe foarte bine, dar e problemă cu acea clauză de reziliere de 1 milion și l-a acoperit.

La Steaua, Gigi Becali face echipa. Reghecampf l-a băgat pe Pintilii cu Craiova pentru că a cerut acceptul, pentru că altfel nici nu se punea problema să o facă. Becali făcea schimbările și din închisoare”, a declarat Pițurcă la Dolce Sport.

„Reghecampf i-a lucrat pe Costel Gâlcă și pe Mirel Rădoi, ca să vină el. Chema jucătorii pe la grătare, cu nevastă-sa stătea de vorbă cu ei”, a spus Pițurcă la Dolce Sport.

Fostul selecționer a continuat războiul său cu Reghecampf: „Cred că Steaua a jucat excepțional, dar a avut ghinion. În România nu mai poți să-ți spui părerea, pentru că urmează acuze, jigniri. După meciul de la Craiova mi-am spus părerea și au urmat acuze din partea unui om care așa procedează. Văd că acum toți îi sunt dușmani, presă, toată lumea…

Reghecampf este penibil și acasă, și la stadion, peste tot. Mai are puțin și pleacă în SUA, să-și facă acolo echipă. El a antrenat pe la Snagov, pe unde se știau rezultatele dinainte. Apoi pe la Bistrița, două săptămâni la Craiova, a avut un retur bun la Chiajna și apoi l-a luat Gigi. La Steaua a găsit o echipă gata făcută. El a venit la Steaua cu noutatea asta, cu forță, ceea ce era pe placul jucătorilor. Dar erau jucători foarte buni, iar adversarele erau foarte slabe. Dar s-a terminat, nu mai e pomană.

Reghecampf mă ține minte de când eram la Craiova și l-a trimis Giovanni Becali în pregătire cu noi, dar nu mi-a plăcut și nu l-am oprit.

Eu am avut o discuție cu el și când eram selecționer și el antrenor la Steaua. Am stabilit ceva, un program, iar a doua zi am aflat din presă că nu mai e valabil nimic. După două luni, Argăseală m-a sunat, dar i-am spus că eu cu Reghe nu mai vorbesc, că el nu are nicio putere. Că vorbesc cu Gigi și cu asta basta. De atunci, el a început atacurile la adresa mea.

Gigi, dacă simte că pierde campionatul, îl dă afară instantaneu. Și cu clauză, și fără clauză”.