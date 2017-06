Jelena Ostapenko (20 de ani) a învins-o sâmbăta trecută pe Simona Halep (25 de ani) în finala de la Roland Garros, realizând una dintre cele mai mari surprize din istoria turneelor de Mare Șlem. Triumful ar fi consecința unui anumit stil de viață, consideră un politician leton.

“Jelena Ostapenko este un simbol al poporului leton. Victoria obținută de ea la Roland Garros este consecința stilului de viață și a tradițiilor din Letonia”, a declarat pentru CNN Baiba Braze, ambasadoarea Letoniei în Marea Britanie.

“Suntem oameni puternici. Iubim natura, mâncăm sănătos, ducem o viață de calitate, muncim din greu, facem față problemelor și ne atingem obiectivele”, a continuat Baiba Braze, care consideră că Jelena Ostapenko trebuie să fie decorată cu Ordinul Celor Trei Stele, pentru serviciu merituos în slujba țării.

Jelena Ostapenko s-a relaxat la shopping

După primirea triumfală de care a avut parte luni, la întoarcerea la Riga, capitala Letoniei și orașul ei natal, campioana de la Roland Garros are de gând să se răsfețe, dar cu măsură. “O să fac puțin shopping, dar nimic nebunesc. Nu am nevoie de nimic cu adevărat. Am deja tot ce-mi trebuie”, a afirmat Jelena Ostapenko, recompensată cu 2,1 milioane de euro pentru victoria de pe zgura pariziană.

Latvia’s Jelena Ostapenko welcomed in Riga after winning French Open #Ostapenko pic.twitter.com/XyT5tiObQb — AFP news agency (@AFP) June 13, 2017

Unul dintre obiectivele declarate ale ocupantei locului 12 WTA este câștigarea fiecărui turneu de Mare Șlem, iar următoarea competiție de acest fel se va desfășura la Wimbledon (3-16 iulie), pe iarbă, o suprafață pe care Jelena Ostapenko nu s-a descurcat la început.

“Când am jucat prima dată pe iarbă, nu mi-a plăcut deloc. Nu puteam înțelege cum poate juca cineva pe o asemenea suprafață. Credeam că iarba este potrivită doar pentru fotbal. Ulterior, am început să mă obișnuiesc cu ea, iar acum chiar îmi place”, a explicat sportiva letonă, campioană de junioare la Wimbledon în 2014, anul în care Simona Halep disputa și pierdea prima finală de Mare Șlem ca senioare (la Roland Garros, contra Mariei Sharapova).

Reprezentantă a celor mai înalte femei din lume

Unul dintre atuurile Jelenei Ostapenko în fața Simonei Halep a fost forța loviturilor, forță datorată și înălțimii. Letona măsoară 1,77 metri, fiind cu 9 cenimetri mai înaltă decât românca. De altfel, Ostapenko este reprezentanta poporului care se mândrește cu cele mai înalte femei din lume. Potrivit unui studiu publicat anul trecut de Imperial College din Londra, înălțimea medie a femeilor letone este de 1,70 metri, depășindu-le pe olandeze, estoniene, cehoaice, sârboaice, slovace, daneze, lituanience, bieloruse și ucrainence.

Simona Halep are 70% șanse să câștige revanșa

Într-un articol dedicat viitorului Jelenei Ostapenko în circuitul WTA după triumful de la Roland Garros, jurnaliștii de la The Economist apreciază că Simona Halep ar avea 70% șanse să câștige un meci-revanșă cu letona, dacă acesta s-ar disputa curând. Pronosticul are la bază un algoritm prin care jucătorii primesc puncte în funcție de rezultate obținute și de calitatea adversarilor întâlniți într-o anumită perioadă.