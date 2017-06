Victorie în instanță pentru UTA. Arădenii pot folosi o denumire istorică. UTA a ajuns într-un punct foarte important al proiectului început în urmă cu patru ani, proiect ce a asigurat păstrarea legendei arădene. Din data de 7 iunie, echipa roș-albă are dreptul să folosească denumirea ”Fotbal Club UTA Arad”!

”De-a lungul timpului, am avut, pe lângă competiția sportivă, o luptă foarte importantă în instanță pentru recâștigarea dreptului de a deține acest nume. Decizia a venit pe 7 iunie. E o luptă câștigată cu ajutorul avocatului Alin Vesa”, a punctat Codru Grădinariu, directorul general al UTA-ei.

”Ce m-a făcut prezent să fiu prezent în fața presei este bucuria imensă de a obține acest drept, de a folosi denumirea Fotbal Club UTA Arad. Ultima înfățișare în instanță a avut loc pe 25 mai, iar miercuri, 7 iunie, a venit sentința definitivă. Au fost făcute demersuri de ani de zile, Ministerul Justiției a considerat că nu am avea dreptul, am primit mai multe refuzuri, am discutat și telefonic, nu am obținut răspuns favorabil. Ne-am pus pe legislație, am găsit o prevedere care ne-a avantajat și, ca urmare suntem în fața dumneavoastră. Așa a fost să fie, să avem sută la sută legitimitate tocmai înainte de a disputa barajul”, a precizat Alin Vesa, avocatul UTA-ei. Citește și... LIVE TEXT Polonia – România 1-0. Lewandowski ne-a perforat! Ce glumă de națională avem! Debandadă în apărare, inutili în atac! Jucăm ca o echipă mică, în ”stilul Halep”. Fără șut pe poartă în prima repriză! GALERIE FOTO

”De când am luat decizia de a continua, prin clubul nou-înființat, pentru generațiile viitoare, tot ce a însemnat UTA, am început și lupta de a obține numele Fotbal Club UTA Arad. Mai exista un ONG, de pe vremea fuziunii cu Salonta, care, deși e în faliment, ținea blocată denumirea. Multă lume ne întreba ce facem cu numele, se lucra în paralel, poate unora li se părea că nu se întâmplă nimic, dar nu a existat nicio secundă în care nu am luptat, pe toate căile posibile. În toată țara sunt discuții legate de sigle sau palmares, echipe ale suporterilor duc lupte pentru a le vedea scoate de sub faliment, sunt primării care încearcă să le răscumpere.

Noi avem aceste lucruri – sigla, culorile, palmaresul. Mai doream și acest mic ghimpe, denumirea de ”Bătrâna Doamnă” doream să revină un supranume, pentru că aveam impresia că unii o rosteau sub formă de dispreț, nu sub formă de apreciere. Nu am auzit pe nimeni să pronunțe denumirea întreagă la alte echipe. Pentru noi lucrurile erau foarte clare, am decis să susținem acest club pentru generațiile următoare. Am spus atunci ”Timpul să ne judece”, iar tot ce ține juridic de marca UTA a luat sfârșit. Rămâne ca acest club să continue cu o promovare în Liga I și, ulterior, de ce nu?, să redevenim unul dintre cele mai importante cluburi din România”, e concluzia lui Dan Proca, președintele Suporter Club UTA, citat de portalul uta-arad.ro.