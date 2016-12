Skoda Xanthi, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, a învins, joi, în Cupa Greciei pe Kalloni, scor 3-1, pe teren propriu.

Ranos (3), Lazic (23) și Nieto (47) au marcat pentru Xanthi, iar pentru oaspeți a înscris Frangos (69).

În grupa D a Cupei Greciei, Skoda are 3 puncte, după două meciuri. Giannina e lider, cu 6 puncte, Agrotikos Asteras are tot 3 puncte, iar Kalloni zero.

În ultima etapă, programată pe pe 13 decembrie, Xanthi joacă meciul decisiv, pentru calificarea în optimi, cu Agrotikos Asteras, în deplasare. Primele două echipe clasate din cele opt grupe merg mai departe.