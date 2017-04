Viitorul – Astra 3-2. Alex Ioniță a răspuns ofertei lui Becali: ”Vreau să rămân dovada vie că banii nu pot cumpăra sentimentele. Rapid nu mai există oficial, dar trăiește în inima mea!”.

Alex Ioniță II a declarat ferm, la finalul partidei de la Ovidiu că nu-l interesează oferta de la FCSB. „Nu vreau să-mi trădez familia. Rapid nu mai există oficial, dar trăiește în inima mea. Îi mulțumesc domnului Becali pentru cuvintele frumoase, dar nu voi merge niciodată acolo. Mai am un an și jumătate de contract cu Astra. De aici vreau să plec afară!”, a spus Alex Ioniță II.

Acesta a fost unul dintre numeroșii jucători „ofertați” de Gigi Becali. Cât de serios a fost patronul de la FCSB, nimeni nu știe, dar mai degrabă a fost o „nadă”, fiindcă urmează și un meci Astra – FCSB. „Nu știu ce va face Șumudică, dacă se va duce acolo sau nu. El știe ce e mai bine pentru viitorul lui”, a mai spus Alex Ioniță.

„Nu voi șterge tatuajul pentru nimic în lume. Ținta mea este să mă transfer la o echipă de afară. Nu o să plec pentru nimic în lume la Steaua. Contează mai mult sentimentele mele!”, a mai spus Ioniță II.

Marius Șumudică a răspuns și el ofertei lui Becali: „Deocamdată sunt antrenorul Astrei!”. ”Un meci frumos. deschis, în care ne-am dorit să plecăm neînvinși, să luptăm pentru a ajunge cât mai sus. Toată lumea spunea că nu vrem să facem pe FCSB campioană. Am demonstrat că avem o echipă care vrea să joace fotbal. S-au zis prostii, că fac jocuri.

Au fost din nou decizii controversate de arbitraj. Îmi felicit echipa mai ales pentru repriza a doua. Am ratat multe ocazii de a marca. Am fost inspirat cu Geraldo, cu Săpunaru la mijloc am avut mai multă forță.