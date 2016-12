Gheorghe Hagi, antrenorul Viitorului Constanța, speră ca echipa lui să revină pe primul loc după partida cu FC Botoșani, deși este conștient de dificultatea meciului.

FC Viitorul

Gheorghe Hagi: “Sunt bucuros că am ajuns pe primul loc în Liga 1, ar fi o minune să câștigăm campionatul. Anul trecut am fost încrezători, dar ne-a lipsit maturitatea. Le-am spus băieților că putem fi sus doar dacă jucăm colectiv. Ne-am respectat principiile și am demonstrat pe teren ce putem. Sperăm să luăm cele trei puncte. Un meci dificil, cu o echipă puternică, agresivă. Totdeauna am avut meciuri grele cu ei”.

► Echipa probabilă: Buzbuchi – Hodorogea, Ţâru, K. Boli, Cr. Ganea – Benzar, R. Marin, Purece – A. Chițu, Nimely, Fl. Coman

► Rezerve: Tordai, Mitache, Daniel López, G. Iancu, Al. Stoica, Cicâldău, Vână

► Manager tehnic: Gheorghe Hagi

FC Botoşani

Leo Grozavu: “Ţinând cont de tinereţea lotului, nimeni nu se aştepta să fie Viitorul pe primul loc. Nu e întâmplător. Şapte ani şi jumătate de muncă şi încep să se vadă roadele. Sper ca băieţii să înţeleagă, este ultimul joc şi ultima impresie poate să conteze. Hagi ţine foarte mult la jucătorii lui, la performanţă. Mai mult ca sigur are un teren bun.

► Echipa probabilă: Iliev – Dimitrov, A. Burcă, Plămadă, Muşat – M. Roman, Cucu, Willie – Greu, Elek, Astafei

► Rezerve: Albuţ, Patache, S. Popovici, Juncănaru, Târnovan, Moruţan, Herghelegiu

► Antrenor: Leo Grozavu

Meciurile all-time din Liga 1

16.09.2013: FC Viitorul – FC Botoşani 0 – 0 (etapa 7)

Au marcat: –

23.03.2014: FC Botoşani – FC Viitorul 3 – 1 (Etapa 24)

Au marcat: 0-1 Nicolae Dică (9p), 1-1 Gabriel Vaşvari (52p), 2-1 Attila Hadnagy (57), 3-1 Aco Stojkov (89)

05.12.2014: FC Viitorul – FC Botoşani 1 – 2 (Etapa 17)

Au marcat: 0-1 Attila Hadnagy (8), 1-1 Florin Tănase (18), 1-2 Paul Batin (80)

29.05.2015: FC Botoşani – FC Viitorul 4 – 4 (Etapa 34)

Au marcat: 1-0 Marius Croitoru (10), 2-0 Attila Hadnagy (20p), 2-1 Cristian Manea (30), 2-2 Bogdan Ţâru (36), 2-3 Ianis Hagi (51), 3-3 Marius Croitoru (76), 3-4 Roberto Casap (79), 4-4 Attila Hadnagy (90+3)

20.07.2015: FC Botoşani – FC Viitorul 2 – 2 (Etapa 2)

Au marcat: 0-1 Bogdan Mitrea (3), 1-1 Marius Croitoru (19), 1-2 Ioan Filip (33), 2-2 Marius Croitoru (56)

26.10.2015: FC Viitorul – FC Botoşani 3 – 1 (Etapa 15)

Au marcat: 1-0 Romário Benzar (45), 2-0 Aurelian Chiţu (47), 2-1 Dan Roman (87), 3-1 Florin Cernat (89)

16.09.2016: FC Botoşani – FC Viitorul 1 – 2 (Etapa 8)

Au marcat: 0-1 Aurelian Chițu (13), 1-1 István Fülöp (39), 1-2 Alex Nimely (74)