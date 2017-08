Viitorul lui Hagi, record de ineficacitate: 480 de minute fără gol! ”Sunt la limită! Nu mă mai jigniți, ăsați-mă să muncesc, să îi susțin pe acești tineri”

Viitorul lui Hagi, record de ineficacitate: 480 de minute fără gol! ”Nu mai vedem poarta”, spune ”Regele”, după 0-0 la vineri, la ACS Poli Timișoara.

”Regele” a luat din nou foc: e supărat pe sterilii săi elevi, dar și pe presă.

”Totul are o limită, sunt aproape de limită. Vă zic foarte serios, sunt aproape de limită! Nu am cum să cedez, pentru că în ce m-am bagat, cu tot sufletul și ce am eu mai bun, toată energia care o am și cum iubesc eu fotbalul… Nu am cum să cedez! Dar, pot să le zic doar atâta celor care mă atacă, celor care mă jignesc, indiferent de ce se va întâmpla, ar fi bine să se oprească! Să se uite că acest club, această Academie, a creat o minune anul trecut. Dar nu e vina noastră pentru că am produs minunea fotbalului românesc!”. a spus Hagi.

Întrebat de transferurile la FCSB ale lui Benzar și Nedelcu, dar și despre posibila plecarea lui Coman, Hagi a declarat: ”Nu sunt eu de vină că în România, din păcate, există doar un club care cumpară! Da? Nu e vina mea. Nu mă mai jigniți, vă rog frumos. Lăsați-mă să muncesc, lăsați-mă să îi susțin pe acești tineri, lăsați-mă să susțin această Academie cât pot să o fac eu mai bine”.

”Faptul că nu marcăm e un aspect negativ, dar am controlat jocul. Suferim în careu, nu vedem poarta. Avem două zile de pauză, trebuie să ne deconectăm. Nu mai e luciditate, nu mai e prospețime în mintea jucătorilor. Sper să revenim bine. Suntem echipa de anul trecut, am dominat adversarele, dar nu mai avem aceeași luciditate. Și eu aș putea să ies să vorbesc despre arbitraj, dar nu o fac. Am avut gol valabil la Sepsi, azi cred că am avut un penalty. La alte echipe se dau cu ușurință, cum cade fluturele. Dar asta e, eu merg pe drumul meu” – Gică Hagi