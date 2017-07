Vivi Răchită, la Sportul Snagov, fosta Metalul Reșița. Echipa va juca în Liga 2. ”Am mână liberă!”

Vivi Răchită, la Sportul Snagov. Echipa va juca în Liga 2. Retrogradată din eșalonul secund a treia oară, formația bănățeano-ilfoveană Metalul Reșița, care a evoluat la Ghermănești, va juca tot în liga secundă!

Măsura a fost luată după ce FC Brașov s-a desființat în urma falimentului. Astfel încât Cătălin Rufă, patronul echipei, a decis să schimbe totul și să dea echipa pe mâna ploieșteanului Valeriu Răchită.

“De mulţi ani, vreo cinci, tot încerc o colaborare cu Valeriu Răchită. Este un specialist în astfel de proiecte, plecate de la zero, având succes în două rânduri, la Ploieşti. Cred că acum am făcut alegerea potrivită. Are mână liberă din partea mea în toate problemele fotbalistice! Vorbesc de la alcătuirea lotului și până la găsirea unor sponsori care să vină lângă noi“, a declarat patronul Cătălin Rufă, la Sport Total FM.