Vlad Stănescu, surpriza din lupta pentru titlu în Campionatul Național de Drift. Ultima etapă din Campionatul Național de Drift, desfășurată la Constanța sub brandul Mamaia Style, a complicat și mai mult lucrurile în duelul de la vârf, acolo unde, acum, nu mai puțin de patru piloți se află în cursa pentru titlu înaintea ultimelor dueluri.

Liderul dinaintea rundei de la malul mării, Călin Ciortan, a fost eliminat în Top 16, la fel ca și marele său rival, Sorin Ene, permițându-i lui Traian Bușe, care a terminat al doilea, să revină pe prima poziție în clasamentul general. Astfel, topul arată astfel: 1. Bușe 269p 2. Ciortan 260p 3. Ene 254p 4.Vlad Stănescu 238p.

Marea surpriză este prezența lui Stănescu printre cei aflați în lupta pentru titlu, acesta fiind singurul dintre aceștia care nu a mai câștigat în trecut vreun titlu, fiind un exponent al noii generații a driftului românesc. La bordul unui BMW e30 Turbo 4.0 V8 Turbo care dezvoltă peste 600 de cai putere, Stănescu (30 de ani) a fost aproape de podium în etapele de la Prejmer și TransRarău, iar la Constanța a terminat în Top 8.

”Anul trecut a fost unul în care m-am confruntat numai cu probleme tehnice, am luat startul în doar două etape, acum a fost cu totul altceva și s-a văzut și în rezultate. În plus, echipa noastră tehnică de la Rampage Drift Team a făcut minuni la fiecare etapă din acest an, e un plus mare pentru noi. Nu mă așteptam să fiu aici, în lupta pentru titlu cu piloți care au o experiență uriașă, dar mă bucur. Indiferent ce se va întâmpla în ultima etapă, a fost un sezon extraordinar pentru mine”, a spus pilotul originar din Târgu Jiu care concurează și în

campionatul bulgar.