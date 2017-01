Wawrinka a fost confundat cu Federer. Ce replică i-a dat ”Stan the man” celui care a comis gafa.

Stan Wawrinka (învingător la Australian Open 2014, Roland Garros 2015 și la US Open 2016) trăiește încă în umbra conaționalului Roger Federer, de 17 ori câștigător de titluri majore (Grand Slam).

Aflat la Australian Open, unde joacă foarte bine, Wawrinka a fost pus în dificultate de către un suporter venit la meciul său.

În timp ce Stan se pregătea să servească, la partida de duminică disputată împotriva italianului Andreas Seppi, un bărbat i-a strigat din tribună: “Come on Roger” (”Hai, Roger”)!

“He’s not here he’s on Rod Laver” (”Nu este aici! E pe «Rod Laver»”, a replicat, cu umor, Wawrinka, învingător în fața lui Seppi cu 7-6(2), 7-6(4), 7-6(4).



Roger Federer l-a înfruntat duminică pe japonezul Kei Nishikori, pentru un loc în sferturile de finală, pe care, de altfel, cel mai titrat jucător de tenis din istorie l-a și obținut după o partidă decisă în cinci seturi.

Stan Wawrinka are meci cu francezul Jo-Wilfried Tsonga, în sferturile de finală de la Melbourne, iar în semifinale ar putea da chiar peste prietenul Roger Federer.