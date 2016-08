Weekend de sport și distracție la Băneasa – ciclism și alergare în 27 și 28 august!

În acest weekend, in padurea Baneasa, peste 1.300 de sportivi amatori isi vor manifesta libertatea de miscare la evenimentele de ciclism si de alergare organizate de MPG.

Sambata, 27 august, la ora 11:00, peste 400 de ciclisti vor lua startul in concursul de stafeta 4 Pedale, din calendarul Riders Club. Fiecare dintre cei 2 membrii ai echipei trebuie sa parcurga un traseu de 21 de km in padurea Baneasa, schimbul de stafeta urmand sa se realizeze in zona de Start Finish.

Detalii complete si programul evenimentului gasiti pe pagina dedicata:

http://www.ridersclub.ro/ro/competitie-ciclism/4-pedale-2016

http://www.ridersclub.ro/ro/competitie-ciclism/4-pedale-2016#program

FOTO: Cristian Paunica

Duminica, 28 august, la ora 09:00, se desfasoara competitia de alergare FOX TRAIL Half Marathon, din calendarul RUNFEST, la care vor lua parte 900 de concurenti, copii, juniori si adulti. La ora 09:00, copiii cu varste cuprinse intre 6 si 11 ani vor pleca primii in cursa pe traseul de 2,5 km, adaptat special abilitatilor lor. Laora 10:30 vor lua startul participantii inscrisi pe traseele: Scurt – 5 km, +12 ani; Standard – 10 km, +14 ani; Epic – 21 km, +18 ani.

http://www.runfest.ro/ro/competitie-alergare/bucharest-fox-trail-half-marathon-2016

http://www.runfest.ro/ro/competitie-alergare/bucharest-fox-trail-half-marathon-2016#program