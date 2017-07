Wimbledon 2017. Irina Begu, Ana Bogdan și Marius Copil debutează luni. Irina se vede pe Eurosport 1.

Wimbledon 2017, feminin, turul I

Luni, 15.30: Simona Halep – Marina Erakovic 6-4, 6-1

Wimbledon 2017, masculin, turul I

Luni, 16.25: Marius Copil – Peter Gojowczyk (Germania, 26 de ani, 140 ATP) 6-5 LIVE (meciul s-a reluat, după ce fusese întrerupt din pricina ploii)



Ronaldinho și Jay-Jay Okocha sunt la Wimbledon! Și ducesa de Cambridge!



Excited for #Wimbledon?

We think @10Ronaldinho & @IAmOkocha would make a formidable doubles pairing at the 2017 @Wimbledon Championships! ? pic.twitter.com/fl3Haig1zn

— #ConfedCup (@FIFAcom) July 3, 2017