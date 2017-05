Selecționerul spaniol Xavi Pascual, după România – Serbia 22-23: ”Respectul se câștigă la înfrângeri, nu la victorii!”

Selecționerul spaniol al naționalei masculine de handbal a Românei, Xavier Pascual Fuertes, a declarat că tricolorii puteau obține un egal cu Serbia, o echipă mult mai bună, joi, în meciul jucat la Baia Mare, în preliminariile EURO 2018.

„În primul rând aș dori să mulțumesc publicului, trebuie să mulțumesc jucătorilor care au făcut un efort mult peste posibilitățile lor ca să fie în meci (…), astăzi am jucat contra echipei cele mai talentate din grupă și este și mai bună ca noi. Astăzi am fi putut câștiga un punct, dar realitatea este că ei sunt mult mai buni decât noi și trebuie să muncim ca să ne apropiem de nivelul care-l au ei. Trebuie să apreciem efortul depus de jucători ca să joace la nivelul în care au jucat în meciul de azi. Respectul se câștigă în înfrângeri, nu la victorii, iar astăzi jucătorii au câștigat tot respectul meu. Mâine (vineri) ne antrenăm și încercăm duminică să câștigăm”, a spus Xavier Pascual Fuertes.

Echipa României a fost susținută de o galerie numeroasă, dar și de un public efervescent, care a savurat toate momentele bune de joc ale tricolorilor.

În tribune s-a aflat pe toată durata partidei fostul antrenor al echipei naționale și al HC Minaur Baia Mare, Lascăr Pană.

În conferința de presă susținută la finalul partidei, antrenorul naționalei sârbe a remarcat evoluția echipe Românei, dar a punctat și disciplina din teren a echipe sale.

„Am jucat un meci foarte tare, între echipa noastră și echipa română. Echipa noastră a pregătit acest meci din timp, felicităm pentru jocul făcut echipa română, dar și echipa noastră pentru modul cum s-a pregătit. Echipa Serbiei s-a pregătit pentru un joc de apărare și aici a fost surpriza, jucând o apărare 3-2-1, iar asta a produs confuzie pentru echipa gazdă. Echipa noastră joacă foarte disciplinat și toată tactică pregătită de antrenor a fost aplicată în teren. Toți s-au angajat într-un efort maxim, atât fizic, cât și psihic. Felicităm echipa gazdă și ne vedem la următorul joc”, a spus antrenorul echipei sârbe, Jovica Cvetkovic.

De asemenea, jucătorul sârb, Zarko Sesum a remarcat dificultatea meciului jucat cu echipa României și a menționat că așteaptă cu interes returul din Serbia.

Extrema română Chike Osita Onyejekwe a ținut să mulțumească publicului din Baia Mare pentru susținere și a regretat că ceea ce putea fi un scor egal între România și Serbia s-a transformat într-o înfrângere pe ultima secundă de joc.

„Vreau să mulțumesc în primul rând publicului pentru suportul minunat pe care ni l-a acordat. (…) Într-adevăr, am întâlnit o echipă foarte puternică, o echipă cu jucători experimentați. Am încercat să ținem pasul cu ei, ne-am luptat, dar din păcate am pierdut în ultima secundă. Din tot episodul acesta sunt și chestii benefice pentru noi, în primul rând ne-am dovedit din nou că putem să jucăm ca o echipă și atunci când jucăm ca o echipă ne putem bate cu oricine. Mâine (vineri) vom analiza greșelile pe care le-am făcut, încercăm să le corectăm, și să mergem în Serbia, să ne batem și să câștigăm”, a spus Chike Osita Onyejekwe.