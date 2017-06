Xavier Pascual a primit titlul de Profesor Honoris Causa. ”Primele mele cărți despre handbal au fost în limba română”

Xavier Pascual a primit titlul de Profesor Honoris Causa. Distincția i-a fost decernată antrenorului echipei naționale de handbal masculin a României, joi, în cadrul unei ceremonii organizate de Universitatea ”Babeș-Bolyai”.

Xavier Pascual Fuertes a declarat că primele cărți pe care le-a citit despre acest sport au fost cele scrise în limba română și a spus că avea o mare admirație pentru handbaliștii români din timpul tinereții sale, acestea fiind și motivele pentru care a acceptat provocarea de a veni în România.

Într-un discurs ținut în limba română, Xavier Pascual Fuertes a povestit despre acele momente din viața sa când a început să i se contureze dorința de a deveni antrenor de handbal.

”Niciodată în viața mea nu mi-aș fi imaginat să ajung atât de departe. Pentru mine azi este un vis. (…) La vârsta de 16 ani am început să îmi doresc să fiu antrenor de handbal. La acea vreme nu mi-am imaginat niciodată că această preocupare va fi atât de importantă în viața mea. Am multe povești despre cum am început. Mă gândeam tot timpul la handbal. Învățarea are multe lucruri uimitoare, dar primul lucru pe care trebuie să îl faci este să afli de la cine să înveți. (…) Acei profesori antrenori pe care am pus ochii se pare că aveau ochii ațintiți asupra Europei de Est. Era uimitor. Toată lumea se uita la România”, a afirmat antrenorul echipei naționale de handbal masculin a României, citat de Agerpres.

România era centrul handbalului mondial, a subliniat Xavier Pascual Fuertes, care a amintit că în acei ani echipa țării noastre câștiga campionate mondiale și avea rezultate ”uriașe”.

”Prin urmare, era etalonul handbalului mondial și locul către care trebuie să privesc. Așa că dumneavoastră ar trebui să știți că primele mele cărți despre handbal au fost în limba română. Acum puteți înțelege de ce atunci când am avut posibilitatea de a alege echipa României nu am ezitat, pentru că în definitiv România m-a ajutat să mă formez, să fiu antrenorul care sunt astăzi”, a mai spus Xavi Pascual.

Antrenorului principal al lotului național masculin de handbal al României este în prezent și profesor Institutul Național de Educație Fizică al Cataloniei, la Universitatea din Barcelona.

Potrivit unui comunicat al UBB, titlul a fost acordat în urma propunerii formulate de reprezentanții Facultății de Educație Fizică și Sport, din cadrul UBB, pentru contribuția importantă adusă de Xavi Pascual reașezării handbalului masculin românesc pe harta elitei mondiale, pentru competență profesională de excepție și pentru îndrumarea tinerei generații spre înalte performanțe sportive. Laudatio a fost prezentată de conf. dr. Leon Gomboș.

Antrenorul echipei de handbal FC Barcelona, spaniolul Xavier Pascual Fuertes, a devenit în urmă cu un an noul selecționer al echipei naționale masculine a României. Acesta a câștigat de două ori, alături de echipa catalană, Liga Campionilor EHF.

Xavi Pascual, care conduce cele două echipe în paralel, a semnat un contract cu FRH valabil patru ani, prin care a devenit antrenor principal al lotului național de seniori și responsabil de pregătirea strategiei naționale de dezvoltare a handbalului național masculin pentru următorul ciclu olimpic. Obiectivul principal al acestui parteneriat îl reprezintă calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020.