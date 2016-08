Ziua cea mai lungă. În ultimele ore de mercato, Steaua așteaptă 5 jucători! Alți 3 fotbaliști -pe picior de plecare! Cojocaru, oficial la Crotone!

Steaua negociază în acest moment aducerea a trei jucători din Liga 1. Surprizele sunt uriașe pentru fani, fiindcă este vorba despre nume la care nu s-a gândit nimeni. Fotbaliștii ar trebui legitimați și înscriși pe lista UEFA azi, până la ora 00.00. E data limită pentru trimiterea lotului pentru grupele Ligii Europa.



Cel mai surprinzător transfer este cel al portarului Eduard Stăncioiu, de la ASA Târgu Mureș, care a fost un ”dușman” declarat al „roș-albaștrilor” cât timp a jucat la CFR Cluj, dar și după ce a mers la ASA Târgu Mureș. Și Jakolis e o surpriză, fiindcă tot ce a luat Steaua de la CFR Cluj s-a dovedit a fi afacere păguboasă, vezi cazurile Semedo, Tade ori Carp.

De asemenea, croatul Antonio Jakolis, de la CFR Cluj, este o variantă, mai ales că între cluburi s-a ajuns la o înțelegere. Al treilea nume este Moke, de la Voluntari.

Jakolis va costa 400.000 de euro, Moke – 150.000, iar Stăncioiu va veni liber, fiindcă ASA Târgu Mureș are restanțe mari către el.

”Stăncioiu e ca şi semnat. La Moke, 150.000 e clauza de reziliere. Ei au dat 30.000 de euro pe el, mă cert cu ei, că-s la mine acasă. Îl iau pe Moke, dau banii pe el, plătesc clauza. Poate juca atât fundaş central, cât şi mijlocaş central. S-ar putea să mai vină un fundaş central zilele următoare. 4-5 jucători o să aducem. Jakolis vine la noi doar dacă acceptă salariul, vrea un salariu cam mare. Eu i-am oferit ceva, dacă-i convine, bine. Mai sunt două zile şi vreau să-i trec pe lista UEFA.”, a declarat Gigi Becali, pentru Digi Sport.

Eduard Stăncioiu are 35 de ani şi o cotă de piaţă de 200.000 de euro. Antonio Jakolis are 24 de ani şi va fi adus pentru postul de fundaş dreapta, deşi el este mijlocaş de meserie. Croatul are o cotă de piaţă de 650.000 de euro. Congolezul Wilfred Moke are 28 de ani şi costă 150.000 de euro.

De asemenea, Steaua caută cu disperare un vârf de careu și l-a găsit tocmai în Italia. Deși sună bine să iei, fie și sub formă de împrumut, un jucător de la Lazio Roma, performanțele omului propus ”roș-albaștrilor” sunt mai mult decât modeste.

”Lazio vrea să dea împrumut un jucător de 1.89 înălțime, e columbian. Brayan Perea se numește și e atacant. Îl luăm împrumut, cu opţiune de cumpărare”, a declarat Becali la Digisport.

Perea, 23 de ani, a ajuns la Lazio în sezonul 2013-2014 și a jucat în 24 de meciuri pentru formația italiană în Serie A, reușind un gol, împotriva Atalantei, în 2013. În total, în tricoul ”biancocelestilor” a strâns 33 de meciuri și 5 goluri. După aceea a fost împrumutat la Perugia și Troyes. ”Performanțele” sale din ultimii doi ani: 32 de meciuri și 1 gol.

Brayan Perea a fost prezentat de Igli Tare, managerul lui Lazio, în 2013, când a fost transferat de la Deportivo Cali, drept ”noul Cavani”.

De asemenea, șefii Stelei au reluat negocierilor pentru aducerea stoperului Dimtris Chatziisaias, 23 de ani, de la PAOK Salonic.

Trei nume la plecări: Hamroun, Cojocaru, Adi Popa!

„Am primit ofertă de la Sparta Praga: 500.000 şi pe Konate pentru Hamroun. Au făcut ofertă scrisă. Eu le-am zis că vreau un milion şi pe jucător la schimb. Dar vin acum arabii, din Qatar, poate îl dau pe trei milioane de euro”, a spus Becali, la Fotbal Club, pe Digi Sport 1. ”Aducem şi un fundaş central din Grecia. Meme şi Reghe s-au ocupat, îl voiau de mai mult timp”, a mai spus Becali. Da, Cojocaru pleacă pe un milion de euro. 250.000 de euro acum şi 750.000 de euro dacă rămân în Serie A. Dacă retrogradează, vine înapoi”, a spus patronul Stelei.

Steaua s-a despărțit în această vară de 22 de jucători, dar continuă să lucreze la reformarea lotului. Un transfer surpriză a fost anunțat azi din Italia! O echipă din Serie A a pus ochii pe un fotbalist antrenat de Reghecampf.

Un jucător care era anunțat ca titular sigur în acest sezon va pleca. Portarul Valentin Cojocaru este pe lista celor de la Crotone, echipă prospăt promovată în Serie A. Valentin Cojocaru era considerat titular la început de sezon, după ce FRF a impus regula absurdă ”under 21”. După ce la Steaua a fost transferat Florin Tănase, n-a mai fost nevoie de Cojocaru. Jurnalistul italian Gianuca Di Marzio, recunoscut în ”Cizmă” pentru exclusivitățile în domeniul transferurilor, a anunțat această mutare.

Valentin Cojocaru este fiul fostului arbitru asistent Ispas Cojocaru. El are 20 de ani și o cotă de numai 400.000 de euro. În timpul junioratului, Cojocaru a fost considerat un jucător de mare perspectivă, dar n-a reușit să se impună și la seniori. El n-a izbutit niciun meci memorabil, deși a avut multe șanse.

La Crotone, Cojocaru va fi coleg cu Adrian Stoian.

”Cojocaru pleacă în Italia, la Crotone. Pleacă pe un milion de euro. 250.000 de euro acum și încă 750.000. Bine, 750.000 de euro dacă rămân în Divizia A (n.r. — Serie A) și rămâne al lor. Dacă nu, atunci ni-l dă înapoi. Eu vreau să fac fotbal la Steaua, nu grădiniță. Dacă la grădiniță vin părinții și îl cicălesc, atunci din copilul ăla nu mai iese nimic. Băiatul (n.r. — Valentin Cojocaru) e cuminte, taică-su zicea ba că nu îl bagă MM, ba că are cineva ceva cu el. Doar părinții lui Cojocaru și ai lui Hamroun vor să vorbească mereu cu mine, dar ce să vorbească ei cu mine? Ei nu sunt bărbați în toată firea?’, a spus Becali, la postul Digi Sport.

Este timpul să schimbăm rândurile, să plece jucătorii care s-au plictisit aici. Sunt jucători la Steaua care s-au plictisit de câte trofee au câștigat, iar Steliano Filip nu știu dacă a luat vreun trofeu. Nu cred că va fi mai iubit de fanii lui Dinamo dacă va vorbi urât de Steaua. Va fi iubit de fanii lui Dinamo dacă o să câștige trofee la Dinamo”, a spus Laurențiu Reghecampf.

”Vom fi foarte bine, avem un lot foarte bun, avem jucători de valoare, chiar dacă a plecat Stanciu, chiar dacă pleacă Popa sau Hamroun. O să ne descurcăm. Jucătorii care au oferte acceptate de patronul echipei pot să plece. Cu siguranță nu o să mai vedeți un jucător ca Stanciu în câteva zile, dar jucătorii pe care îi avem vor suplini absența lui. Încercăm să mai acoperim niște posturi, unde e nevoie de doi jucători pe post. Mihai Stoica încearcă de ieri să rezolve transferurile unor anumiți jucători. Alibec are oferte pe sume foarte mari, noi am făcut oferta, dar nu am primit niciun răspuns”, a spus Laurențiu Reghecampf, marți.



”Popa are ofertă din Turcia şi din Bulgaria, de la Ludogoreț. Eu îl dau când vine oferta. Preţul e de două milioane de euro”, a confirmat Becali la Fotbal Club, pe Digi Sport 1, pentru ca apoi să dezvăluie faptul că şi Toşca a avut o ofertă din Serie A, de 2,5 milioane de euro

Noua Steaua

Niţă – Jakolis, Tamaş, Chatziisaias, Momcilovic – Moke, Pintilii – De Amorim, Boldrin, Tănase – Perea Vargas