Evenimentul va avea loc în data de 23 februarie, de la ora 20.00, la Sala Radio. Concertul lui Kenny Garrett este unul de prezentare a celui mai recent album al său „Do Your Dance”. Peste două zile, artistul va concerta și în Cluj-Napoca.

Legendarul saxofonist Kenny Garrett revine pentru al treilea an consecutiv în România și ne prezintă, ca o invitație, cel mai recent album al său Do Your Dance. Jazz Syndicate Live Sessions continuă seria concertelor de la Sala Radio din București cu nume de referinţă ale jazz-ului internațional. După două concerte sold-out din 2015 și 2016, ilustrul saxofonist şi compozitor Kenny Garrett revine pe scena Sălii Radio, alături de formidabilul său Quintet.

La București, Kenny Garrett va fi secondat de un line-up de exceptie ce îi include pe pianistul Vernell Brown, pe bass-istul Corcoran Holt, pe bateristul Marcus Baylor şi pe percuţionistul Rudy Bird.

Biletele pentru acest eveniment costă de la 105 de lei în funcție de categorie și pot fi cumpărate din reţeaua Eventim (magazinele Germanos, magazinele Carrefour, Orange Shop, Vodafone, librăriile Cărturesti şi Humanitas, benzinăriile OMV) şi online pe eventim.ro, iabilet.ro și bilete.ro. În deschiderea concertului legendarului saxofonist Kenny Garrett, ce va avea loc în data de 23 februarie, la Sala Radio din București, va cânta trupa Ethnotic Project, un proiect inedit, ce îmbină folclorul românesc cu sonorități de jazz.

Kenny Garrett va susține un concert și la Cluj Napoca, în data de 25 februarie, la Casa de Cultură a Studenților.

O legendă a jazz-ului

Kenny Garrett este recunoscut ca un artist care face publicul să vrea să se ridice de pe scaune și să se miște pe ritmul muzicii. „Fanii de jazz dansează la concertele lui Kenny – energia fostului saxofonist a lui Miles Davis este infecțioasă! Și spre diferență de mulți artiști de jazz care adoptă influențe pop, Kenny nu simplifică deloc stilul propriu, trecând prin piese dificilie de hard-bop ca și când ar fi cântece pentru copii”, notează The Guardian.

Fie că se afla în Spania, unde un bărbat din Camerun a sărit în sus și a izbucnit în mișcări africane, fie că pe scenă i s-a alăturat o tânără dansatoare de break-dance, spectacolul este întotdeauna același: spiritul preia controlul, iar mișcările vin natural.

Considerat de publicaţia Washington City Paper drept cel mai important saxofonist alto al generaţiei sale, iar de către The New York Times cel mai admirat saxofonist alto de jazz după Charlie Parker, Kenny Garrett a câștigat Premiul Grammy la categoria „American post bop jazz saxophonist and flautist” şi nenumărate alte premii, distincţii, nominalizări, el fiind frecvent selectat în topurile unor reputate reviste de specialitate precum Down Beat şi Billboard.

Cariera

În vîrstă de 56 de ani (născut la 9 octombrie 1960, în oraşul Detroit), artistul a urcat treptele consacrării mai întâi ca membru în 1978 al Orchestrei Duke Ellington (condusă pe atunci de fiul marelui sef de formatie, Mercer Ellington), trei ani mai tîrziu ca saxofonist în Orchestra Mel Lewis, apoi în Quartetul bateristului Dannie Richmond.