Un deputat USR demisionează din Parlament. Motivul pentru care Manuel Costescu a renunțat la mandat este faptul că familia sa se află la Londra și nu mai poate sta departe de cei trei copii mici ai săi. Plenul Camerei Deputaţilor a luat act, luni, de vacantarea locului de deputat rămas liber în urma demisiei deputatului Uniunii Salvați România.



UPDATE. Plenul Camerei Deputaţilor a luat act, luni, de vacantarea locului de deputat rămas liber în urma demisiei lui Manuel Costescu (USR), acesta luând această decizie pentru a petrece mai mult timp alături de familia sa, care locuieşte în Marea Britanie.

Manuel Costescu nu a participat la şedinţa de plen în care s-a luat act de demisia sa din funcţia de deputat USR.

Deputatul USR Manuel Costescu, membru al Comisiei parlamentare pentru controlul SRI, a anunţat, pe data de 1 martie, că demisionează din Legislativ, din motive personale, pentru a petrece mai mult timp alături de familia sa, care locuieşte în Marea Britanie.

”După cum mulţi dintre voi ştiţi, în ultimele 14 luni mi-am împărţit viaţa între Bucureşti şi Londra. În acest timp am încercat să găsesc o balanţă între viaţă personală şi cea profesională, în aşa fel încât cei 2000 de kilometri dintre mine şi familia mea să nu fie o problema insurmontabilă. Însă am învăţat că, deşi am petrecut peste 40 de weekenduri cu cei trei mici copii ai mei, pur şi simplu nu este de ajuns. De aceea sunt forţat să iau poate cea mai grea decizie a carierei mele: voi renunţa la poziţia mea în Parlamentul României pentru a fi alături de copiii mei”, a anunțat Manuel Costescu, într-o postare pe pagina personală de Facebook.

Deputatul a adăugat că locul său în Parlament va fi preluat de Daniel Popescu, următorul pe listele USR de diaspora, despre care spune că este ”un tânăr domn minunat pe care a avut onoarea să îl urmărească în activitatea să profesională şi de voluntariat în Marea Britanie în interesul comunităţilor române şi nu numai”.

”A fost o adevărată onoare să pot servi ca Deputat în Parlamentul României. Pe mai departe voi fi activ în USR, concentrându-mă mult mai mult pe problemele diasporei şi pe teme economice ale României”, a adăugat el.

Costescu era deputat USR de diaspora și făcea parte de luna trecută din Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul asupra activităţii SRI.

Manuel Costescu a fost numit în septembrie 2016 în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat. El era corporate banker la JP Morgan şi locuia în Londra. Anterior, sibianul a lucrat şi la McKinsey & Co, o firmă americană de consultanţă în management cu sediul în New York, dar şi la Brattle Group, o altă companie ce oferă consultanţă în economie şi finanţe.