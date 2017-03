Ministrul Muncii anunță că săptămâna viitoare are loc ultima dezbatere pe legea salarizării unitare, cu sindicatele. Lia Olguța Vasilescu a afirmat, la România TV, că termenul limită al Guvernului pentru adoptarea legii în Parlament este 1 iulie.

”Săptămâna viitoare va avea loc ultima dezbatere cu sindicatele, pe legea salarizării unitare. Avem apoi lunile aprilie, mai, iunie, și sperăm ca în iulie să fie adoptată. Luăm în calcul și o posibiă retrimitere în Parlament sau atacare la Curtea Constituțională, dar 1 iulie este termenul limită al Guvernului pentru adoptarea proiectului”, a spus ministrul Muncii.

Ministerul Muncii s-a confruntat în ultima perioadă cu proteste ale polițiștilor. Acestea au avut loc și joi, în fața ministerului. Dumitru Coarnă, liderul Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi al Personalului Contractual (SNPPC), a declarat, la ieşirea de la discuţiile purtate cu ministrul Muncii, că Lia Olguţa Vasilescu a promis dublarea salariilor, de la 1 iulie.

El a spus că ministrul Muncii a promis că de la 1 iulie va intra în vigoare legea salarizării unitare, iar salariile din sistemul de apărare, siguranţă şi ordine publică vor fi dublate.

„În cifre, vă dau un exemplu simplu. Dacă acum avem 1.450 de lei, ar fi la dublu, un 2.500 de lei. Trebuie să începem să şi credem că se va întâmpla asta. (…) Am şi eu anumite suspiciuni pe care le-am adus la cunoştinţă doamnei ministru. Am aceste temeri. Doamna ministru mi-a spus că în situaţia în care nu va intra în vigoare această lege, o să îşi dea demisia. Noi am reacţionat că nu ne încălzeşte prea mult demisia dumneaei. Ar însemna ca din iulie să reluăm negocierile cu noul ministru al Muncii şi să rămânem la aceaşi paradigmă, adică salariile să rămână tot la 1.450 de lei, cum avem acum la Ministerul de Interne”, a adăugat liderul sindical.