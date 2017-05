Gabriela Firea anunță că familia sa redirecționează cei 2% din venit către un ONG-uri care promovează mersul pe bicicletă

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea a anunțat, joi, că redirecționează 2% din impozitul pe venit pe anul 2016 catre OPTAR – Organizatia pentru promovarea transportului alternativ in Romania, iar soțul ei, Florentin Pandele, primarul de la Ilfov, către ”Adevaratii Velo Prieteni”.



”Toata familia iubeste mersul pe bicicleta! Si eu, si sotul meu directionam 2% din impozitul salarial catre ONG-uri care promoveaza mersul pe bicicleta. Eu către OPTAR, Florentin catre Adevaratii Velo Prieteni. Pentru un oras mai putin poluat, pentru sanatatea tuturor”, a scris Firea pe Facebook.

Ea a arătat că a decis sa doneze 2%” din impozitul pe venitul meu salarial pentru organizatia OPTAR, pentru ca sustine promovarea mijloacelor alternative de deplasare in Bucuresti.

De asemenea, Primaria Municipiului Bucuresti isi reafirma angajamentul de a sprijini si incuraja mersul cu bicicleta in Capitala, nu doar in scop recreativ, ci ca un mod alternativ de transport.

”De altfel, asa cum stiti, in bugetul de anul acesta al PMB exista aprobati indicatorii economici in cadrul PIDU, in valoare totala de 73 milioane de euro pentru proiectul realizarii de piste de biciclete si amenajari conexe, din care anul acesta au fost alocati 2 milioane de euro, proiectul fiind eligibil pentru obtinerea unei finantari nerambursabile din partea UE ”, a mai spus Gabriela Firea.