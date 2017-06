Într-o afacere demnă de povestit, „Prințul țiganilor”, așa cum se autodenumește Leo de la Strehaia, a convins un iubitor de artă din Statele Unite că deține o statuie din aur care i-a aparținut lui Mihai Viteazul și care ar putea fi vândută în America de Nord cu șapte milioane de dolari.

Un român stabilit în Statele Unite în urmă cu 27 de ani, este vorba de Sorin Petruțoni, îl acuză pe Leo de la Strehaia că l-a înșelat, vânzându-i un procent de 30% dintr-o statuie cu o valoare de doar 500 de euro, spunându-i că este o operă de artă realizată din aur și care i-a aparținut chiar lui Mihai Viteazul (acesta a domnit între 1593-1601).

Presupusa victimă a plătit o sumă de 89.000 de dolari (avansul din contract plus alte cheltuieli) pentru pretinsa operă de artă patrimoniu național și ar mai avea de achitat alți 100.000 de dolari, conform contractului. Statuia a primit și un nume pompos “Zeița Soarelui”. “Prințul țiganilor” se jură că nu l-a păcălit pe partenerul său de afaceri și nu recunoaște tranzacția. Cu toate acestea, Petruțoni ne-a prezentat o serie de discuții pe care acesta le-a purtat cu Leo în care acesta din urmă îl asigura că statuia este din aur. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 6 au primit o plângere penală din partea presupusei victime.

Înțelegerea

În toamna anului trecut, conform sesizării penale, Leo de la Strehaia îl anunță pe Sorin Petruțoni, stabilit de 27 de ani în SUA pe care îl cunoscuse prin niște prieteni comuni, că are o statuie din aur făcută probabil prin anul 800, care a aparținut apoi chiar lui Mihai Viteazul și pe care vrea s-o vândă în America. Între cei doi se naște o înțelegere, Petruțoni să achite 125.000 de dolari lui Leo de la Strehaia, iar în schimbul banilor acesta să primească un procent de 30% din prețul de șapte milioane de dolari cu care ar fi fost vândută Zeița Soarelui în Statele Unite.

Astfel, în luna octombrie 2016, s-a încheiat Contractul de Vânzare-Cumpărare cu numărul 11042016, prin care Dănuț Mircea Petrescu și Alin Gheorghe Mihai vindeau 20% (10% Petrescu, 10% Mihai) către Sorin Petruțoni dintr-o statuie cu o greutate de 150 de kilograme și prezentată ca fiind din aur. Cei doi vânzători sunt: Alin Gheorghe Mihai – fiul lui Leo de la Strehaia, iar Petrescu – un cunoscut comun de-al lui Leo de la Strehaia și Petruțoni. Petrescu a recunoscut într-un autodenunț escrocheria. “Nu am știut că este vorba de o înșelătorie până când nu a dus Sorin statuia la teste în SUA”, ne-a declarat Petrescu.

Leo era la butoane

Trebuie precizat că în ciuda faptului că numele lui Leo de la Strehaia (Ion Stelică Mihai, numele din cartea de identitate) nu apare în contract, din discuțiile purtate pe whatsapp de acesta cu Petruțoni se poate înțelege că era inițiatorul afacerii.

Astfel, pe 29 noiembrie 2016, “Prințul țiganilor” și victima sa poartă următoarea discuție (n.r. am păstrat greșelile gramaticale mai evidente):

Leo de la Strehaia: Și va trebuii să trimiți bani de transport azi prin Vester Union pe numele lu Alin, am vorbit acum la TNT (n.r. – firmă de cuierat) e în regulă. Trimite banii azi să merg să plătesc până în ora zece la noi, e în dolari 4.900 și ceva, trimite 5.000 pe numele leu și a lui Alin. Sorin Petruțoni: OK. Leo de la Strehaia: K la Alin numele de familie e Mihai Gheorghe și prenumle Alin, la mine e numele de familie Mihai și prenumele Ion Stelică.

Decrierea statuii

Statuia Zeița Soarelui are o dimensiune de 120 cm x 26 cm și reprezintă o femeia care are deasupra capului o floarea soarelui. Era estimată de Leo de la Strehaia că ar fi cântărit între 150-200 de kilograme și ar fi fost realizată din aur în proporție de 89,5%. Ea era aparținea familiei lui Leo, unei mătușe de-a sa care apoi a lăsat-o fiului “Prințului țiganilor”.

Lucrarea era realizată la sfârșitul secolului trecut conform experților de la Ministerul Culturii, probabil undeva după Revoluție. Aceiași experți au stabilit că valoarea lucrării este de 500 de dolari.

“Unul din stră-stră bunici a primit-o de la Mihai Viteazul și tot așa a ajuns la Mihai Viteazul, se spune că e cam din anul 800, se vede pe ea că e foarte veche și din cine a vazut-o ne-a spus că e foarte veche. Eu personal știu de la bunicul meu că o știa și el din ste de ani din poveștile străbunicilor”,

îi scrie Leo de la Strehaia lui Petruțoni.

Dosarul a ajuns la Sectorul 6

Pe 27 decembrie 2016 vine și momentul dușului rece al realității, atunci când presupusa victimă primește rezultatele compoziției statuii în urma analizelor realizate în SUA. Statuia este din cupru 82% și alte metale neprețioase. “Eu nu i-am vândut nicio o statuie de aur lui Petruțoni, cine să aibă statui de aur. Nu am luat 89.000 de euro de la el, nu este adevărat”, ne-a declarant Leo care a spus că nu-și mai amintește nici de discuțiile pe Whatsapp cu presupusa sa victimă.

În acest moment, plângerea presupusei victime este la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6, procurorii de aici vor stabilit dacă Leo de la Strehaia l-a înșelat sau nu, din punct de vedere al legii, pe românul stabilit în SUA.

Discuții pe whatsapp între Leo de la Strehaia și presupusa sa victimă (stilul de scris și modul de ortografiere a fost păstrat în mare parte cel original):

Despre numele statuii

Sorin Petrutoni: Ce nume are?

Leo Strehaia: Important să ajungem noi proprietari și cu siguranță vom fi milionari.

Sorin Petrutoni: Sau cum s-o chemăm?

Leo Strehaia: Stai un pic. Eu din câte am auzit că se cheama Zeița Soarelui.

“Dovada” că e aur de 22 de karate

În aceeași discuție din 22 octombrie, Leo mai scrie “De materialul din ea, că e veche, garantez sută la sută că așa e”. Pentru a convinge victima că statuia e din aur, i se trimite un raport de încercare realizat la Institul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Matale Neferoase și Rare la solicitarea lui Aurel Mihai Olari, un apropiat al lui Leo. Din raport reiese că este vorba de 89,5% aur. Însă nu există nici cea mai mică referire că analizele erau realizate pe material luat din Zeița Soarelui. De altfel, pe 19 octombrie Olari îi trimite lui Petruțoni un email în care îl înștiințează că “în opinia mea roba nu face parte din statuie și cred că proba nu reprezintă metalul din vate este turnată statuia”.

Pentru a-i confirma însă compoziția din aur, intervine si Leo care vinde aceeasi minciună, așa reiese din mesajul de mai sus. În plus, Petruțoni mai primește două rapoarte de analiză, unul realizat din Craiova și unul în București, din care reiese că este vorba de metalul prețios.

Inclusiv Dănuț Mircea Petrescu recunoaște că pulberea analizată pentru autentificare nu provenea de la statuie și că totul a fost o înșelătorie. “Nu am știu despre ce este vorba. Leo de la Strehaia a fost capul înșelăciunii. Când am văzut ce a trimis în America lui Sorin, am încercat să repar ce se mai putea face”, ne spune acesta.

Cerificatul adevărat, prezentat ca un fals aranjat

Pentru a putea scoate statuia din țară era nevoie de un certificat de export definitiv realizat de Ministerul Culturii prin Direcția pentru Cultură a Municipiului București. În acest document, datat cu 31 august 2016, este precizat că statuia este realizată din secolul XX dintr-un aliaj metallic de culoarea bronzului. Valoarea estimate a operei este de 500 de euro.

Pe 25 octombrie, Petruțoni are următoarea discuție cu „Prințul țiganilor”.

Leo Strehaia: Vesi că statuieta de e așa la culoare e ne curățată că a fost ținută în pâmânt de frica hoților.

Leo Strehaia: Tu le-ai arătat actele alea de ți leam trimis noi?

Sorin Petruțoni: Da.

Leo Strehaia: Dar in actele alea e trecută din secolul 20 și din meral de culoare bronz pentru că nu puteam so trecem la real. Noi dacă o declarăm aici nevo trece în patrimoniu statului automat. Oi iam făcut analize de cinci ori iam dat diferite găuri și e din aur.

A mușcat păcăleala

Însă, Leo de la Strehaia îi spune lui Petruțoni că datele sunt false, tocmai pentru a putea scoate Zeița Soarelui din țară.

Astfel, Petruțoni susține că a crezut că Leo de la Strehaia a aranjat raportul de la Ministerul Culturii. Fiind alui Mihai Viteazu, aceasta ar fi fost declarată automat bun de patrimoniu dacă era dusă la expertiză, prin urmare nu putea fi vândută decât în afara României. Aici urma ca Petruțoni, cu relațiile din lumea colecționarilor de artă din SUA, să se ocupe de vânzarea Zeiței Soarelui. Fiind preocupat si in trecut de comerțul cu obiecte de arta, Sorin Petrutoni a acceptat propunerea, mai ales ca la finalul afacerii urma sa retina, pe lângă cele 20%, un procent de 10% promis din prețul de vânzare, astfel se ajungea la 30%, aproximativ 700.000 $.

Scenariul din Vamă

Ca o bomboană a acestei păcăleli o reprezintă episodul din Vamă, când victima a mai fost stoarsă de ultimii dolari. Leo îi transmite lui Petruțoni că s-a făcut un denunț către Biroul Vamal Otopeni, reclamând că se intenționează să scoata fraudulos din țară o statuie de o valoare considerabila, cu acte false.

Denunțul în scris a fost adus la cunostiță lui Petrutoni personal de catre Leo.

Imediat, Prințul țiganilor îi spune victimei că el are numeroase conexiuni, cunoaște persoanele potrivite a debloca intreaga situatie, însă poate face asta nu cu vorbe, ci cu bani.

Era nevoie de vreo 50.000 de dolari. Petruțoni nu mai avea resurse, dar se împrumută și tot mai trimite 4.000 de dolari. Banii îi înmânează lui Leo care se arata multumit de eforturile depuse de Sorin.

Reprezentanții Biroului Vamal din Otopeni ne-ai transmis că nu au primit nicio plângere legată de această statuie.

Leo Strehaia: Stau stresat până pleacă coletu.

Sorin Petruțoni: Și eu.

Leo Strehaia: Am vorbit, l-am ținut cald.

Pe 9 decembrie, Leo scrie: “Nu a plecat coletu, a cerut vama control amănunțit”.