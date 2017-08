VIDEO | Explozie la o școală din Minneapolis! Două persoane sunt date dispărute

Două persoane sunt date dispărute și alte cinci au fost rănite, în urma unei explozii care a avut loc la o școală din Minneapolis. Deflagrația ar fi fost provocată de o scurgere de gaze, potrivit primelor informații, relatează CNN.

Explozia a zguduit școala privată Minnehaha Academy, iar o parte a clădirii s-a prăbușit. Mai multe echipaje au intervenit la fața locului, iar pompierii caută posibile victime printre dărâmături. Inițial, trei persoane au fost date dispărute, însă una dintre ele a fost găsită ulterior nevătămată, în apropiere de zona incidentului.

People are reportedly trapped after a school building collapsed due to possible natural gas leak in Minneapolis. https://t.co/gNfbDlMafu pic.twitter.com/0XTf9NEBEf

— ABC News (@ABC) August 2, 2017