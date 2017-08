Cătălin Beldea va „vâna” cea de-a zecea eclipsă de soare, cea din SUA. Românul a vorbit, în exclusivitate pentru Libertatea, despre marele eveniment la care va fi părtaș, dar și despre pasiunea sa pentru astfel de fenomene.

Cătălin Beldea este cunoscut drept românul care vânează eclipse. De 12 ani, aleargă prin toată lumea pentru a surprinde acest fenomen astronomic. El va fi de față la cea de-a zecea eclipsă, cea din SUA, pe 21 august, alături de TVR, care va transmite în direct și care are la fața locului o echipă imbatabilă: Dumitru Prunariu, singurul cosmonaut român care a ajuns în spaţiu, și Alexandru Mironov, cea mai autorizată voce publicistică a literaturii ştiinţifice. Pe 21 august are loc marea eclipsă americană, cel mai important eveniment astronomic al anului, eclipsa „soră” a celei pe care am urmărit-o din România, în 11 august 1999, adică în urmă 18 ani, 11 zile şi 8 ore – perioada la care o eclipsă se repetă (ciclul Saros).

Cum a apărut pasiunea pentru acest fenoment şi cine ţi-a îndrumat primii paşi?

Prima eclipsă pe care am văzut-o a fost cea din 1999, aveam 22 de ani şi pot să spun că am aşteptat-o mulţi ani. Pasionat de astronomie am fost de la opt ani, când, jucându-mă în faţa blocului de-a v-ați ascunselea, am văzut luna cu un halou în jurul ei. Nu şţiam ce înseamnă halou, dar auzisem de la radio că o să ne viziteze Cometa Halley, în 1986. Când am văzut luna înconjurată de-o aură am crezut că trece comenta şi dă rotocoale în jurul ei. Momentul m-a fascinat şi m-am dus acasă să caut cărţi de astronomie. Am vrut să devin astronom profesionist, am intrat la facultatea de matematică, dar lucrurile nu au mers aşa cum am sperat. A rămas însă pasiunea pentru astrofotografie. În 1999, mi-am făcut rost de aparatură şi am imortalizat momentul pe un câmp de lângă Călăraşi. Din păcate, n-am văzut mare lucru, pentru că m-am ocupat să fac fotografiile şi am pierdut momentul.

Ce te aştepţi să vezi în Statele Unite?

The Grate American Eclipse e un eveniment fantastic pentru americani. Păcat că în 1999 noi nu am făcut un asemnea spectacol. Ei investesc miliarde de dolari în observarea fenomenului şi în educarea publicului. Sunt pregătiţi să ridice în spaţiu baloane stratosferice, vor studia cu avioane supersonice, vor urmări fenomenul şi din staţia spaţială, dar şi de la sol, apoi vor face un mega movie, de 93 de minute. În studierea fenomenului sunt implicaţi astronomi profesionişti, dar şi amatori, oameni care vor oferi gratis imaginile către universităţi din SUA, totul pentru a afla ce se întâmplă în coroana solară. Pentru echipa din România, ce va transmite în direct fenomenul pentru Televiziunea Română, marea eclipsă americană presupune mai multe lucruri. Eu mă voi ocupa de partea „tehnică”, dar Alexandru Mironov şi Dumitru Prunariu vor merge la NASA, vor face interviuri, vor vorbi despre modulul lunar, vor merge la San Francisco, unde vor vorbi cu cei care se ocupă de scutul pământului împotriva asteroizilor. Cei doi vor străbate un traseu de aproximativ 2.000 de km, vor vizita un câmp mare de eoliene, se vor duce la universităţi din SUA, vor merge în mari companii americane şi vor discuta despre tehnologie etc. Datele imagistice luate prin telescopul special vor fi puse la dispoziţie unei Universităţi din Hawaii. Sperăm ca datele noastre să fie bune pentru a fi studiate.

Ce vor vedea românii la televizor?

Încercăm să le aducem românilor eclipsa totală de soare în direct la TVR 1, pe internet, pe siteul stiinţasitehnica.com şi pe Facebook. Dar pentru asta trebuie să se întâmple mai multe lucruri: în primul rând să fie senin, fără pic de nori şi, dacă se poate, să avem o poziţie bună. Noi vom fi la 1.600 de metri altitudine, în Casper, care este în top 5 locuri avizate pentru acest fenomen. E un loc închiriat şi vom sta la cort. Dacă avem ghinionul să nu fie senin, plecăm spre munţi, şi facem totul ca să putem transmite. De data aceasta avem instrumente extraordinare, un telescop special, de peste un metru, cu o lentilă de 160 mm, cu care vom încerca să surprindem ceea ce n-a mai surprins nimeni într-o singură imagine.

Pasiunea ta nu este ieftină. Ce spune familia?

Am o pasiune care mă mistuie şi fac eforturi pentru ea. Viaţa mea se traduce în expediţii de acum încolo pe 20 de ani. Ştiu ce eclipse de soare vor urma, le pregătesc din timp îmi iau familia, pe soţia şi pe fiica mea şi mergem cu rucsacul în spate. Cine nu vrea să meargă în tot felul de destinaţii de pe glob şi să viziteze locuri noi cu ocazia unei eclipse de soare? Aşa poţi să ajungi în locuri în care în mod normal nu ai ajunge. Soţia mea nu este pasionată de fenomen, dar îi place excursia. Nici fiica mea, de 11 ani, nu a fost încă “atinsă de microb”. Sigur, sunt foarte atent la buget, la cât cheltui şi am fost în câteva expediţii în care am mâncat conserve, sau am dormit la 10 dolari patul. Nu contează, nu mă duc să stau în lux, pe mine mă interesează fenomenul.

Sunt mulţi români pasionaţi de eclipse de soare?

Mulţi sunt de partea cealaltă a Oceanului. Din România, nu am aflat de altcineva care să meargă la toate eclipsele de soare. Fac parte din Comunitatea Astronomilor Profesionişti şi Amatori din România, dar nu am mai întâlnit niciunul. Poate răsare acum în SUA. Sunt două grupuri de români care vor merge pentru eclipsa din 21 august, 50-60 pe care îi ştiu eu.

Vom fi influenţaţi în vreun fel de eclipsa solară?

Nu, eclipsa are doar menirea să ne deschidă mintea. Cel mai concret exemplu e în Indonezia. În 1987, indonezienii n-au avut voie să iasă din casă în momentul eclipsei solare, pentru că nu-i lăsa religia şi Guvernul, care era legat de religie. În 2016 i-a lăsat. Nu li s-a întâmplat nimic nici atunci, nici acum. Au învăţat însă ceva.