VIDEO | Uraganul Irma a „secat oceanul”. Fenomenul rar provocat de urgie

Forța uraganului Irma a fost atât de mare încât a provocat un fenomen neobișnuit pe coastele Floridei, precum și în Bahamas. Plajele au fost secate în urma trecerii uraganului, care acum mătură coastele de vest ale Floridei. Mai mulți oameni au publicat pe rețelele de socializare imagini cu acest fenomen, notează CNN.

Jason Beisel, un purtător de cuvânt al orașului Clearwater din Florida, a descris scena pe care a văzut-o pe Twitter. „O priveliște înfiorătoare – apa din Tampa Bay deja a fost ‘suptă’. Așa se vede din St. Pete”.

New video from St. Pete's waterfront. More water has been sucked out of the bay as #HurricaneIrma approaches. Wind and rain picking up. pic.twitter.com/j4zJVdisya

— Jason Beisel (@JasonBeisel) September 10, 2017