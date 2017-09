Șeful Inspectoratului Școlar Județean Brăila, profesorul Gheorghiță Dan, acuzat că a lovit un bărbat pe o terasă din Brăila. Polițiștii Inspectoratului Județean Brăila au deschis dosar penal în această cauză pentru loviri sau alte violențe.

UPDATE 12.31: Reacția șefului ISJ Brăila, profesorul Gheorghiță Dan, acuzat că a lovit un bărbat. Șeful interimar al ISJ Brăila, acuzat că a lovit un bărbat pe o terasă de pe faleză, se apără și spune că, într-adevăr, a fost la terasa respectivă, dar că nu a lovit pe nimeni. Dan Gheorghiță vrea să consulte un avocet și spune că nu are cunoștință de vreun dosar penal, dar că îl va informa pe ministrul Educației, Liviu Pop, despre incident.

“Într-adevăr, am fost la terasa respectivă, dar cunoștință de vreun dosar penal nu am, o să consult un avocat, merg și la poliție să văd cum a apărut, că am eu dosar penal. Am fost la terasa respectivă, dar nu am lovit pe nimeni. Am stat cu niște colegi până mai târziu, mai erau acolo doi angaajați, soț și soție, ne-au adus nota de plată că au închis și să plecăm și asta a fost. Am plecat. nu am lovit pe nimeni. Chiar vreau să merg la un avocet”, a declarat pentru Libertatea șeful ISJ Brăila.

El spune că a sunat la cabinetul ministrului Educației, Liviu Pop, pentru a cere o audiență.

„Am sunat să anunț că a apărut acest scandal și că doresc să merg la dumnealui în audiență să-i explic faptul în sine și ce s-a întâmplat”, a explicat inspectorul general.

Întrebat dacă învățământul brăilean este afectat de acest scandal, inspectorul general interimar a declarat că orice situație reală sau irealî afectează ca imagine orice sistem, nu doar învățământul.

“Normal că afectează! De asta vreau să vorbesc și cu domnul ministru”, a spus Dan Gheorghiță.

Întrebat dacă crede că va fi demis, inspectorul a răspuns: “Rămâne la latitudinea domnului ministru. Eu vreau să-mi iau un avocat să lămurim tot ce s-a întâmplat”, a conchis Șeful învățământului brăilean.

Inspectorul general interimar al Inspectoratului Școlar Județean Brăila, Gheorghiţă Dan, este acuzat că a lovit un bărbat de 50 de ani. Poliţia a fost sesizată ulterior de o angajată a terasei.

Scandalul a avut loc în noaptea de 9 septembrie, pe o terasă de pe faleză, care este proprietatea cumnatului şefului învățământului brăilean. La un moment dat,inspectorul general ar fi provocat un scandal, din motive neștiute încă, și ar fi lovit un bărbat de 50 de ani în zona feței.

Poliția a fost sesizată ulterior de către o angajată a terasei, care, din primele informații, se pare că este soţia celui agresat.

„Scandalul a avut loc pe 9 septembrie, în jurul orei 1.00. O brăileancă de 42 de ani ne-a sesizat că un bărbat a provocat un scandal in incinta unei terase din Brăila. La faţa locului, s-au deplasat poliţiştii de la Ordine Publică. Oamenii legii au identificat un brăilean de 37 de ani, care în urma scandalului creat ar fi lovit în zona feței un brăilean de 50 de ani. În cauză, s-a întocmit dosar penal pentru lovire sau alte violenţe şi se continuă cercetările”, a declarat subinspector Laura Dan, purtător de cuvânt al IPJ Brăila.

La începutul lunii curente, inspectorului scolar general adjunct Gheorghiţă Dan i-au fost delegate, pentru 60 de zile, atribuțiile de inspector scolar general, după demiterea de către ministrul Liviu Pop a fostului general Cătălin Canciu.