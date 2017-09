Membrii trupei DJ Project, în continuare în spitalul din Vâlcea, dar în afara pericolului. Cei trei membri ai trupei dance DJ Project, răniți într-un grav accident rutier produs luni seară pe Valea Oltului, în județul Vâlcea, sunt în continuare internați în Spitalul de Urgență din Râmnicu Vâlcea. Surse medicale au declarat pentru Libertatea că ei sunt în afara oricărui pericol. Deși pare că ce a fost mai greu a trecut, pentru ei urmează perioada grea de recuperare, spun medicii.

Gino Manzotti, DJ Maxx și noua lor colegă de trupă, Mira, sunt în continuare internați la Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea, unde au fost duși cu ambulanțele după accidentul în care au fost răniți, luni seară, pe Valea Oltului.

Surse din spital au declarat pentru Libertatea că viața celor trei nu este în pericol. Pentru ei nu urmează însă o perioadă ușoară, mai ales că Mira și unul dintre cei doi DJ-i au suferit fracturi.

Cel mai greu îi va fi noii soliste a trupei, Mira, care are o fractură de piramidă nazală și o fisură de vertebră. Recuperarea nu va fi ușoară însă nici pentru cei doi veterani ai trupei, în cndițiile în care unul are o coastă fracturată iar celălat are o vertebră tasată.

Tot în spital se află și șoferul TIR-ului care se pare că a provocat accidentul din cauză că a apăsat preatare pedala de accelerație într-o curbă periculoasă. Bărbatul a suferit un traumatism la gât și mai multe leziuni în zona feței.

Noua solistă a DJ Project, Mira, a primit numeroase mesaje de încurajare pe Facebook, oamenii exprimîndu-și tristețea pentru accident, dar fiind optimiști în privința evoluției strării de sănătate a artistei: „Sunt trist să vă văd rău rău într-un accident de mașină, dar sunt fericit că sunteți în stare stabilă. Vă rugăm să vă odihniți, să vă recâștigeți puterea și să obțineți foarte curând!”, scrie un fan pe Facebook.

Un altul îi urează multă sănătate și continuă: „Să îți dea Dumnezeu multă sănptate! Numai nebuni pe străzile din România… Și de obicei au de suferit tocmai talentele țării”.

„Doamne, Mira! Bine că ești bine! Ferească Dumnezeu de așa necaz! Să fii sănătoasă …și mă bucur enorm că ești bine! Vrem să auzim piese cu tine și băieții de la DJ Project. Sănătate multă ție și să le transmiți și lor, pup”, scrie alt fan pe Facebook.

Membrii trupei Dj Project au fost implicați, luni seară, într-un accident grav de mașină, petrecut pe DN7 Piteşti – Râmnicu Vâlcea, în zona localităţii vâlcene Milcoiu. Aceștia au fost transportați de urgență la spital.

Valea Oltului se dovedește a fi unul dintre cele mai periculoase tronsoane de drum din țară. Chiar marți, pe această șosea a avut loc un accident rutier după ce șoferul unui autoturism a condus cu viteză prea mare pe carosabilul umed, iar mașina a deapat și s-a răsturnat în zona localității Brezoi. Șoferul în vârstă de 62 de ani a fost transportat de urgență la spital.

