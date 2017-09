Localnicii comunei Fălciu, din județul Vaslui, sunt terorizați de copiii și adolescenții dintr-un centru de reabilitare a delincvenților. Aceștia din urmă au comis acte de violență, tâlhării și furturi, inclusiv în sediul primăriei și al bisericii din localitate. Amenințate cu proteste ample în fața Consiliului Județean, autoritățile au luat măsuri radicale și au închis centrul. În locul acestuia va fi înființat un centru pentru copii cu dizabilități.



Mai mulți copii și adolescenți din Centrul de Recuperare și Reabilitare Fălciu au reușit să bage spaima în întreaga comunitate, prin zecile de acte de violență, tâlhării și furturi comise, inclusiv din sediul primăriei și al bisericii din localitate.

Amenințate cu proteste în fața Consiliului Județean, autoritățile au luat decizia închiderii centrului și împrăștierii delincvenților în tot județul Vaslui, urmând ca în aceeași locație să fie înființat un centru pentru copii cu dizabilități.

Cei 2.700 de locuitori din Fălciu au trăit un adevărat coșmar în ultimii ani, odată cu înființarea la ei în sat a unui centru de recuperare și reabilitare a minorilor delincvenți. Oamenii se trezeau noaptea că sunt bătuți sau amenințați în propriile locuințe de o parte din cei 14 rezidenți ai centrului, care în permanență căutau bani și băutură. Uneori, copiii și adolescenții atacau în plină zi localnicii pe stradă sau furau mașinile parcate.

Mai mult, în primăvara acestui an, nu au avut niciun fel de jenă să spargă inclusiv sediul Primăriei Fălciu, de unde au furat laptopuri, precum și biserica din sat, de unde au luat banii din cutia milei. Nici măcar viceprimărița comunei, Daniela Toader, nu a scăpat ”necălcată” de micii delincvenți. Drept dovadă a terorii pe care au reușit să o instaureze în comună sunt cele 18 infracțiuni sesizate și soluționate în mod oficial de către polițiști în mai puțin de doi ani, o parte dintre copii și adolescenți fiind suspecți și în alte dosare de furturi aflate în lucru. În aceste condiții, infracționalitatea a crescut în Fălciu cu 300%, susțin autoritățile locale, cea mai spectaculoasă creștere la nivel de județ.

Pentru faptele comise, doi dintre rezidenții centrului sunt în arest la domiciliu, respectiv sub control judiciar, măsuri dispuse de către instanță.

”Nu vă puteți imagina sub ce teroare au trăit oamenii în ultimii ani, de ajunseseră bătrânii să nu mai doarmă noaptea de frică să nu intre peste ei. Inclusiv în școală aveau un comportament total inadecvat și creau dezordine, înjurând profesorii sau fumând în incinta unității de învățământ. De aceea, am întreprins tot felul de demersuri, am discutat cu cei din conducerea Consiliului Județean, care mi-au promis de mai multe ori că vor rezolva problema, în timp de oamenii aveau de suferit”, a declarat pentru Libertatea primarul comunei Fălciu, Neculai Moraru.