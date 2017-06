200 de noi cazuri de rujeolă confirmate în ultima săptămână

Numărul total al îmbolnăvirilor cu rujeolă, de la debutul epidemiei, în 30 septembrie 2016, a ajuns la 6.616. Numai în ultima săptămână aproape 200 de noi cazuri de rujeolă au fost confirmate la nivel naţional.

Potrivit Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, până marţi au fost confirmate 6.616 cazuri de rujeolă în 41 de judeţe, în ultima săptămână fiind înregistrate 182 de cazuri noi.

De asemenea, de la debutul epidemiei au fost înregistrate 29 de decese – 8 în judeţul Timiş, 5 în judeţul Arad, 6 în judeţul Dolj, 3 în judeţul Caraş-Severin şi câte unul în Bucureşti şi în judeţele Bihor, Călăraşi, Satu Mare, Vaslui, Galaţi şi Mureş.

Rujeola ucide doar în state din lumea a treia

Numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă în România pâna la data de 26 mai este 6434. Astăzi ar urma să fie anunțat raportul pentru ultimele șapte zile. Până vinerea trecută au fost înregistrate 26 de decese, astfel: 8 în jud. Timiș, 5 în jud. Arad, 5 în jud. Dolj, 3 în jud. Caraș Severin, 1 in jud. Bihor, 1 in jud. Călărași, 1 in jud. Satu Mare, i in jud. Vaslui și 1 in București. un al 27-lea deces posibil datorat rujeolei se afla in curs de confirmare/infirmare (jud. Dolj). S-au înregistrat cazuri de rujeolă în 40 de județe.

Dintre cele aproape 5000 de cazuri de rujeolă, confirmate de către Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, 96% au fost confirmate la persoane nevaccinate.

