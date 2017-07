47.000 de oameni la prima zi de NEVERSEA. Concertele s-au încheiat la răsărit

Peste 47.000 de festivalieri au participat la evenimentele care au avut loc în prima zi de NEVERSEA, la Constanța, iar artiștii care au concertat în prima seară s-au arătat și ei impresionați de atmosferă.

Sam Feldt, DJ-ul cu cea mai vizualizată piesa a verii „Summer on you” a fost pentru prima dată în România, iar imediat după show a declarat că-și dorește să se reîntoarcă la NEVERSEA. Ella Eyre a cucerit inimile fanilor din România deja, iar artista britanică Rita Ora, care a urcat pentru prima dată pe o scenă în România, s-a declarat uimită de căldura publicului din România. „Sunteți uimitori, de departe cel mai bun public pe care l-am avut de mult”, le-a spus ea participanților.

Concertul Tujamo s-a încheiat la răsărit

Legendarul Tiesto a adunat aseară în fața scenei principale, The Gateway, zeci de mii de fani, atât din țară cât și din străinătate, iar Lost Frequencies și Tujamo au făcut ca răsăritul la malul Mării Negre să fie unul plin de magie.

Tujamo a declarat imediat după cele două ore de show încheiate cu un răsărit superb la malul mării, că deja și-a creat o legătură specială cu fanii din România și că în mai puțin de o lună asteaptă să îi revadă la UNTOLD.

„ De fiecare dată când vin aici, mă gândesc că show-ul va ieși bine, însă de fiecare dată cand mă urc pe scenă, mi se depășesc toate așteptările și mi se pare incredibilă legătura dintre mine și fanii din România. De la backstage până la show, totul s-a îmbinat într-o armonie perfectă, și nu poți să-ți dorești ceva mai mult ca și artist”, a declarat Tujamo. Show-urile lui Tujamo și Danny Avila au putut fi urmărite live pe pagina de facebook Neversea.

Pe scena principală a festivalului NEVERSEA au urcat în prima zi, Sam Feldt, Ella Eyre, Rita Ora, Lost Frequencies, Danny Avila, Tiesto și Tujamo. Pe celelalte scene au concertat alți peste 30 de artiști printre care Wilkinson, Zeds Dead, Sasha, Mazde, Soichi Terada și mulți alții.

Șeful Protecției Consumatorilor nu a fost lăsat să intre în control în zona NEVERSEA

Şeful Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa, Horia Constantinescu, a anunţat vineri seara într-o postare pe pagina sa de Facebook că locațiile închise doar cu două zile înaintea festivalului Neversea continuă să-și desfășoare activitatea.

Acesta a dat de înţeles că reprezentanții Neversea ar fi împiedicat accesul OPC în incinta desfășurării evenimentului musical. La fel, nici jandarmii nu ar fi cooperat cu şeful OPC.

Sâmbătă, Constantinescu a revenit cu precizări, comentând că i s-a vorbit ironic de către agenţii de pază de la Neversea: “Din cauza controlului efectuat in zilele trecute si a masurilor luate, adica OPRIREA TEMPORARA PANA LA REMEDIEREA DEFICIENTELOR, pentru doua dintre terasele aflate in incinta Neversea, am vrut sa trec aseara, la deschidere, sa verific situatia acestora. Pentru a evita ideea ca trec „la o bere” cum au crezut probabil „baietii”, fac precizarea ca am fost in posesia a 40 de abonamente, pe care le-am oferit colegilor din tara, aflati la Comandament si a 4 invitatii lasate acum o luna de avocatul organizatorilor.

Odata ajuns la intrarea efectiva (acolo unde se verifica posesia bratarii) am fost intampinat de un tanar angajat al ZIP, care mi-a recomandat sa ma joc cu legitimatia mai incolo, pentru ca fara bratara nu pot intra. Trecand peste impertinenta afirmatiei, am cerut sa fie chemat un sef de obiectiv, care a refuzat si el sa-mi permita accesul, cu toate ca cerusem sa fiu insotit, atat la intrare, cat si in scurta trecere prin incinta, unde doream sa fotografiez cele doua locatii!

Am sunat la domnul Vizitiu, pentru a solicita sprijinul politiei, dar am aflat ca acolo este un eveniment privat, in grija jandarmeriei. Dupa ce mi s-a sugerat sa primesc totusi o bratara, pe care am refuzat-o, am primit suportul a doi jandarmi. Chiar si in prezenta dansilor, agentii au refuzat sa-mi permita accesul, tratand inclusiv prezenta acestora cu obraznicie și au un protocol cu ANPC prin care sunt obligati sa ne acorde suportul!”, este mesajul șefului OJPC Horia Constantinescu.

