Lecție de curaj din partea unui devean care a realizat performanța de a înota în apa rece ca gheața a râului Strei.

Gerul crunt se pare că nu l-a speriat pe Eduard Claudiu Cristoi, un bărbat de 47 de ani din Deva care a făcut baie în râu, pe un frig năprasnic, când afară erau minus 13 grade Celsius. El a intrat, zilele trecute, în apa acoperită, pe alocuri, cu o pojghiță de gheață, fără echipament de protecție, ci doar în slip.

Eduard Claudiu Cristoi) este inginer și a lucrat mulți ani la Termocentrala de la Mintia, ultima dată fiind șef la biroul de Securitate și Sănătate în Muncă (SSM) al Complexului Energetic Hunedoara (CEH). În octombrie anul trecut, când a venit „valul” de disponibilizări, s-a aflat printre cele peste patru sute de persoane care și-au pierdut locurile de muncă.

Pasionat de înot încă de pe vremea studenției, deveanul a făcut prima baie îngrozitor de rece tot în râul Strei, prin ’86, după cum își amintește. Iarna aceasta, a reușit, însă, o performanță pe care nu foarte mulți o pot atinge: a înotat în Strei, dezbrăcat, fără niciun fel de echipament, ci doar în slip, pe o temperatură foarte scăzută, de minus 13 grade Celsius și o temperatură a apei de doar un grad Celsius. Acesta a intrat în apa rece ca gheața a Streiului, în zona Petreni, localitate în care ajunge foarte des, fiindcă acolo locuiesc părinții săi.

În această iarnă, deveanul a înotat de două ori în apa rece a Streiului. Prima dată, s-a scăldat în râu în a doua zi de Crăciun, în 26 decembrie, iar a doua oară zilele trecute, când gerul ce a urmat Bobotezei nu i-a „înghețat” curajul.

Mai mult, deveanul a povestit că a mai încercat experiențe asemănătoare și în 2015, dar și în anii trecuți. El spune că, „îmbăierea” a fost reconfortantă pentru el, chiar dacă afară era un frig năprasnic. Sfătuiește, însă, temerarii să nu încerce, în niciun caz, acest gen de experiență, în lipsa unui serios antrenament.

„La momentul în care am înotat în Strei afară erau între minus 12 – minus 13 grade Celsius. Era totul bocnă în jurul meu. Temperatura apei avea între un grad Celsius. Am intrat în apă după – masă, pe la ora 16:00. De obicei, spre seară îmi place să înot. În general, frigul îl simți când ieși din apă, la extremități. În una dintre fotografiile pe care am reușit să le fac, se poate vedea cum am scos din râu un trunchi de salcie cu apa înghețată pe el. Nu recomand să facă așa ceva celor care nu sunt antrenați suficient încât să reziste la o asemenea temperatură. Există riscuri mari pentru sănătate. Eu, din fericire, nu am avut niciun fel de problemă”, a povestit Eduard Claudiu Cristoi.