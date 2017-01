A plătit o taxă de 3.000 de dolari cu 5 roabe de monede. Supărat pe angajații de la Departamentul pentru Vehicule Motorizate (DMV) din SUA, un om de afaceri american a platit o taxă în valoare de aproape 3.000 de dolari folosind cinci roabe cu 300.000 de monede, scrie BBC.

A plătit o taxă de 3.000 de dolari cu 5 roabe de monede. Americanul Nick Staffort a recurs la acest gest inedit în semn de protest dupa ce a contactat DMV pentru a primi informatii referitoare la taxa ce îi era impusă și a fost nemulțumit de activitatea angajatilor. După ce a completat o solicitare în scris, Stafford a primit un număr de telefon, însă a fost informat că acesta nu putea fi utilizat pentru furnizarea de informații publice. Atunci, americanul a cerut numerele de la alte birouri similare, iar când i s-a refuzat solicitarea, s-a adresat unui tribunal, cerând amendarea insitituției, însă nu a avut câștig de cauză. ”Nu ar trebui sa conteze daca platesti 300 de dolari pe an impozit pe venit sau 300.000 de dolari, ca mine, deoarece coloana vertebrala a unei democratii incepe cu transparenta guvernamentala, punct”, a spus Nick.

