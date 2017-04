Accesul pelerinilor spre Mănăstirea Prislop este facilitat în perioada Paștelui

Accesul pelerinilor care doresc să urce la Mănăstirea Prislop pentru a se ruga la mormântul părintelui Arsenie Boca este facilitat în perioada Sărbătorilor de Paști.

Autoritățile județene au decis ca toate utilajele folosite la modernizarea drumului de acces spre Mănăstirea Prislop să fie scoase de pe traseu, iar în locurile aglomerate de pe drum s-au montat sisteme de semaforizare și indicatoare suplimentare.

„Drumul spre Mănăstirea Prislop este în modernizare. În această perioadă am luat toate măsurile care se impun pentru ca traficul să se desfășoare în condiții de siguranță. Am montat sisteme de semaforizare și marcaje suplimentare. De asemenea, au fost eliberate toate utilajele de pe drum. Am convingerea că în aceste zile nu vor fi probleme”, a declarat vineri, pentru AGERPRES, Daniel Andronache.