Accident aviatic în Kîrgîzstan. Cel puţin 30 de persoane, printre care 6 copii, şi-au pierdut viaţa, după ce un avion cargo s-a prăbuşit într-o zonă rezidenţială din apropiere de aeroportul Manas, din Kîrgîzstan.

UPDATE 7:42: Nenorocirea a avut loc după ce după ce avionul de transport marfă, de tip Boeing 747, operat de o companie turcă, a încercat să aterizeze în condiții de ceață densă, însă s-a prăbușit peste un sat din Kîrgîzstan.

Imediat după producerea accidentului aviatic, bilanțul inițial era de 16 victime. Ministerul kârgâz al Sănătății a anunțat apoi că este vorba despre „32 de morți, dintre care patru piloți”, informează Mediafax.ro.

La ora locală 7:40 (3:40, ora României) „un avion cargo operat de o companie turcă, venind de la Hong Kong, s-a prăbușit în apropierea aeroportului Manas (la Bișkek) din cauza unor condiții meteo nefavorabile”, a precizat, pentru un radio kârgâz, un responsabil al Ministerului pentru Situații de Urgență, Mukhammed Svarov, citat de AFP.

Photos from local media depicting the crash site of #TK6491. Reports of 16 people dead.

