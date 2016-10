Accident feroviar grav în apropiere de New York, pe una dintre cele mai aglomerate linii de cale ferată din SUA. Un tren cu aproximativ 600 de pasageri a deraiat în apropiere de New York, relatează BBC News. Numeroase persoane au fost rănite și transportate la spital cu diferite fracturi.

Potrivit presei americane, trenul cu pasageri a lovit o altă garnitură după ce a deraiat. Martorii au povestit că trenul a început să se zgâlțăie, iar apoi au văzut scântei, înainte ca garnitura să deraieze.

29 de persoane au fost transportate la spital cu răni precum fracturi și contuzii, în timp ce numeroși oameni au primit primul ajutor la fața locului. Inițial, presa a scris că au fost rănite între 50 și 100 de persoane.

În urma accidentului, linia de cale ferată, una dintre cele mai aglomerate din New York, a fost închisă după accident.

Number of injured in New York train derailment rises to at least 29, governor says https://t.co/wD6WMQufMB pic.twitter.com/4oSCRwfbug

— BNO News (@BNONews) October 9, 2016