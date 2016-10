Șoferul care a accidentat mortal doi copii în Foltești a fost adus din Italia de polițiștii IGPR

Șoferul care a spulberat, la data de 6 septembrie, în comuna gălățeană Foltești, doi copii de 9 și 13 ani, a fost adus, miercuri, sub escortă din Italia, de către polițiștii IGPR.

„În urma cooperării poliţieneşti internaţionale cu autorităţile judiciare din Italia, la data de 5 octombrie a.c., poliţişti din cadrul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională – I.G.P.R. au efectuat o misiune de preluare, sub escortă, a unui bărbat de 23 de ani, pe numele căruia este emis un mandat european de arestare, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului”, se arată într-un comunicat al IGPR.

Ivanciu Corcioveiu, șoferul criminal, a fost introdus într-un centru de reţinere şi arestare preventivă al Poliţiei Române.

Șoferul ucigaș, identificat rapid

La data de 6 septembrie, Ivanciu Corcioveiu a accidentat mortal doi copii, pe fondul vitezei neadaptate, după ce a pierdut controlul volanului. Șoferul a părăsit locul accidentului.

Autoritățile române au reușit să îl localizeze pe șoferul criminal după ce doi complici care l-au ajutat să fugă din țară au fost reținuți.

„Polițiștii au reușit identificarea șoferului, în persoana unui tânăr de 23 ani, din orașul Târgu Bujor, persoană care nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Acesta a mai fost depistat de polițiști conducând fără permis pe raza localității Fârțănești la sfârșitul lunii iunie 2016, fiind trimis în judecată”, se preciza într-un comunicat al poliției, la data de 7 septembrie.

Corcioveiu, care are 23 de ani, va fi cercetat pentru ucidere din culpă, fuga de la locul accidentului și conducere fără permis.

Cum s-a produs tragedia

Conform cercetărilor, Corcioveiu conducea o mașină cu numere de Bulgaria, și se pare că ar fi făcut curse cu o altă maşină. El a intrat cu viteză în curbă, lovind copiii şi târându-i 20 de metri pe asfalt, până într-un zid al Primăriei.

„Am auzit întâi zgomote de maşini care mergeau foarte tare. Eu am bănuit că se întreceau, aşa părea. Erau clar două maşini care în curbă aici la noi se întreceau că s-a auzit un zgomot foarte mare. Atunci am ieşit şi am văzut doar un fum şi o maşină care s-a învârtit de câteva ori şi a ajuns în şant unde s-a rupt şi stâlpul. Deabia după ce s-a aşezat praful ne-am dat seama de nenorocire”, spune Maria Grecu, martoră a tragediei.

„Clar făceau curse, aşa am auzit. Cel care a fugit şi a lovit copiii avea viteză mare, cam 240 km la oră spunea lumea. Cred că era şi drogat, permis nu avea”, au declarat Florica şi Iuliana Fasolică, martore şi ele ale tragediei.

