Accident mortal pe Şoseaua Viilor din Capitală, pe 8 septembrie. Un bărbat aflat în stare de ebrietate, care traversa neregulamentar șoseaua Viilor din Capitală, a fost lovit în plin de o maşină şi proiectat pe contrasens unde a fost călcat de un alt autoturism.

Victima, în vârstă de aproximativ 50 de ani, a fost transportată de urgenţă la spital însă, din cauza rănilor grave suferite, a murit.

Accidentul s-a întâmplat pe 8 septembrie, chiar de Sfânta Maria, înainte de miezul nopţii, iar ambii șoferi susțin că nu au observat victima…

„L-am văzut pe mijlocul străzii, am pus frână, în momentul ăla a încercat să se duca in partea cealaltă. Când am văzut că se duce încolo, m-am dus în stânga spre contrasens să îl evit mai mult. S-a întors înapoi spre maşina mea, am luat dreapta, iarăşi s-a întors înapoi şi am intrat în el. A căzut pe partea cealaltă a drumului, în momentul în care am parcat maşina şi m-am dat jos. Nu au trecut nici cinci secunde și a trecut o altă mașină peste el”, a povestit primul șofer care l-a lovit, citat de România TV.