Accident pe platoul de filmare al filmului „Deadpool 2”. O femeie a decedat în timpul unei cascadorii

Accident teribil pe platoul de filmare al filmului Deadpool 2. O femeie a murit în timpul unei cascadorii cu motocicleta, după ce a scăpat vehiculul de sub control.

Martorii au crezut că totul face parte din cascadorie, însă nu a fost cazul. Femeia a sărit cu motocicleta în aer, iar apoi s-a prăbușit într-un perete de sticlă.

„Un șofer a murit pe platoul de filmare al Deadpool în timpul unei cascadorii cu motocicleta”, a anunțat mai târziu poliția din Vancouver, printr-un mesaj pe twitter. Potrivit martorilor, femeia nu a frânat deloc înainte de accident. Aceasta a zburat cu motocicleta peste o șosea, înainte să intre în peretele de sticlă al unei clădiri, relatează The Independent.

Stunt accident on set of Deadpool 2. Witnesses say motorcycle crashed through window of Shaw Tower near Jack Poole Plaza. @CTVVancouver pic.twitter.com/TJoLYRHcHT

