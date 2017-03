Actrița Amanda Seyfried a născut o fetiță. Vedeta a devenit mămică la scurt timp după ce s-a căsătorit cu Thomas Sadoski, relatează ABC News.

Un purtător de cuvânt al actriței a anunțat că aceasta a născut o fetiță, fără să ofere alte detalii despre primul copil al cuplului Amanda Seyfried și Thomas Sadoski. Anunțul vine la aproape o săptămână după ce Sadoski a anunțat într-o emisiune că s-a căsătorit cu Amanda, în secret, în luna martie.

Acesta este primul mariaj al actriței Amanda Seyfried, în vârstă de 31 de ani, și al doilea al actorului Thomas Sadoski. Acesta a divorțat în 2015, după o căsnicie care a durat opt ani. Amanda și Thomas s-au cunoscut pe platourile de filmare ale „The Way We Get By.”

Citește și: Actrița Amanda Seyfried a vorbit despre problemele psihice pe care le are