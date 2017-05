Zeci de polițiști și localnici din trei comune au căutat încă de marți o adolescentă din Iași, dispărută de acasă după o ceartă cu un profesor. În urmă cu două zile, Simina, o fată de 15 ani, ar fi fost amenințată cu corigența, după ce, împreună cu o colegă, i-au creat dascălului un cont de Facebook fals cu numele lui.

UPDATE 8:05: După două zile de căutări, Simina, adolescenta din Iași, dispărută de acasă după o ceartă, a fost găsită într-o localitate situată la 30 de kilometri de casă.

Polițiștii fac acum cercetări pentru a afla ce a determinat-o pe fată să plece de acasă.

Cele două fete sunt eleve în clasa a VIII-a la școala din comuna Moșna, județul Iași, notează Mediafax.ro. Profesorul de istorie le-a certat aspru și le-a amenințat că le lasă corigente. Motivul: fetele făcuseră un cont fals de Facebook cu numele cadrului didactic. Acolo, publicaseră mai multe fotografii cu bărbatul și familia lui.

Speriate de consecințe, fetele nu s-au mai întors acasă, după ce marți au fugit de la școală. Profesorii au alertat imediat părinții copilelor și autoritățile, care au început căutările.

Cele două adolescente ar fi petrecut noaptea de marți spre miercuri pe un câmp, la mai bine de 20 de kilometri de satul în care locuiesc. Un localnic le-a văzut miercuri pe o șosea. Bărbatul a reușit să o convingă pe una dintre fete să se întoarcă acasă.

Potrivit sursei citate, distanţa dintre cele două localităţi este de 36 de kilometri.

Părinții Siminei, adolescenta de 15 ani care este căutată de două zile, imploră autoritățile și localnicii, care participă la căutări, să le găsească fiica.

„Am înţeles că a certat-o profesorul, de la un cont fals deschis. Le-a ameninţat şi după au plecat. (…) E un cont fals, am înţeles, sunt puse nişte poze. Am înţeles că e şters deja, cu asta s-a rezolvat, numai să o găsim, să ajungă acasă cu bine, să fie în siguranţă. (…) E distanţă mare de la Moşna până aici (la Chicerea) sunt ceva kilometri. Am căutat-o, am mers toată partea asta, nu ştiu deocamdată. Dacă acum două seri când erau două nu au intrat în pădure, acum cred că tot pe marginea drumului stă pe undeva. E singură!”, a declarat mama fetei, Florica Radu.