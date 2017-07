Adolescentul care a fost găsit mort la Ocna Șușatag ar fi fost ucis

Dispariţia misterioasă a adolescentului Adrian Georgel Vida în zona lacului din Ocna Şugatag este departe de a fi elucidată. Cu toate că aseară trupul neînsufleţit al maramureşeanului a fost scos, nimeni nu ştie ce anume s-a întâmplat cu acesta înainte de a dispărea. Familia adolescentului susţine că ar fi vorba despre o crimă.

Un apel la 112 a anunţat, joi noaptea, că pe luciul apei lacului, unde a fost văzut ultima dată în viaţă Adrian Georgel Vida, pluteşte ceva ce pare a fi un cadavru.

Mama băiatului a sperat până în ultima clipă că fiul ei este în viaţă. Vestea de noaptea trecută a căzut ca un trăsnet asupra ei şi a familiei. “Pruncul meu nu avea dușmani, a fost de omenie”. Sunt cuvintele unui tată îndurerat care, timp de 4 zile, și-a căutat fără încetare copilul. “Suntem disperați, l-am găsit mort. Am fost sunați din Timișoara că e mort pe lac și am sunat noi la poliție și am venit aici“, spune Viorica Codrea, mătușa lui Adrian.

Dacă iniţial toată lumea se gândea că ar putea fi vorba despre un accident, acum mulţi vorbesc că tânărul ar fi fost ucis şi că ar fi implicată şi mafia drogurilor. Se pare că la petrecerea la care a luat parte tânărul, s-ar fi consumat diverse substanțe interzise. Surse din cadrul anchetei susţin pentru tvr.ro că pe trupul tânărului ar fi mai multe urme de violenţă.