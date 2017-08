Detalii cutremurătoare ies la iveală despre cum a murit Adrian Ciureanu, eroul care a salvat o femeie și o fetiță în Mangalia, cu prețul propriei vieți. Martorii povestesc că soția bărbatului din Argeș, care a intrat în marea agitată a fugit disperată ca să ceară ajutor salvamarilor pe care i-a implorat să intervină. Halucinant este că mama și copila aduse la mal au fugit pe plajă, printre umbrele, fără să le pese vreo clipă despre soarta celui care le-a salvat din valurile uriașe.

Drama tinerei care și-a văzut soțul înghițit de valuri uriașe la Mangalia a stârnit controverse în toată țara, notează Adevărul.ro. Cei care s-au aflat marți pe plajă atunci când Adrian Ciureanu s-a înecat au povestit că salvamarii i-au avertizat pe turiști că scăldatul era interzis pentru că marea era agitată. Deși steagul roșu a fost arborat, o femeie și fetița acesteia și-au pus în pericol viața, de dragul de a face o baie în mare.

„Din câte relatau azi şi ieri pe plajă vecinii de şezlong ai celor implicaţi în incident, au spus că femeia era în apa cu un copil (fetiţă) de 9 ani şi copilul zbieră din valuri «Mami, mami, hai să ieşim că mi-e frică!», dar ea nu voia nicicum să iasă. La un moment dat a venit un val mai mare şi i-a tras sub el… în larg”, a scris pe Facebook Adelina-Ramona Monda din Arad, care s-a aflat pe plajă în momentul în care s-a produs nenorocirea.

Adrian Ciureanu, un tânăr din Argeș de doar 31 de ani, și încă un bărbat le-au auzit cum țipau după ajutor și au intrat în marea agitată ca să le salveze.

„Văzând toată faza şi auzind ţipetele din apă, au sărit după ele (la impuls, că na, să ajuţi omul în nevoie). Femeia şi copilul au fost împinse de cei doi spre ţărm…şi au reuşit să iasă, dar au venit alte valuri care i-au aruncat pe cei doi mai spre larg. În acel moment am văzut şi eu că erau doi, departe, înotau, dar nu înaintau deloc, din cauza curenţilor puternici care te trag sub val. Cine cunoaşte Mangalia ştie că postul salvamar este la începutul plajei, în zona hotelului Laguna, incidentul întâmplându-se pe la mijlocul plajei, undeva între hotelul Belvedere şi Solymar, deci până a ajuns salvamarul, a durat ceva, că nu putea zbura. Soţia decedatului zbiera de pe margine şi nu pot uita scena când o doamnă cu un colac de apă imens făcea din mâini pe sus spre salvamar să se grăbească, dar el săracul pe caiac înainta anevoios. Ajuns aproape lângă ei, a aruncat banana care a fost prinsă de un băiat din valuri, care a reuşit să înainteze, zic eu că a fost mai în faţă de zona curenţilor şi a reuşit să iasă. Salvamarul a ajuns la al doilea băiat, i-a aruncat banana, el o prinsese, dar a venit un val care a aruncat caiacul până la mal, iar cel din apă dispăruse. Turiştii relatau azi că a apucat să îi spună salvamarului că se simte rău şi că nu se mai poate ţine (probabil infarct, probabil panică…), după care dispăruse! În concluzie, AMENZI de la 1.000 lei în sus, dar trebuie făcută lege pentru asta şi parlamentării nu au timp, sunt în vacanţă!“, a povestit femeia.

Între timp, femeia salvată şi copilul ei au fugit, pe plajă, printre umbre, susțin salvamarii, pentru sursa citată.

Potrivit martorilor, Alina, soția lui Adrian Ciureanu, a fugit pe plajă ca să ceară ajutorul salvamarilor.

„Eram pe plajă în momentul tragediei… Am văzut multă lume strânsă la 100 de metri de locul în care mă aflăm şi apoi, la nici 5 minute, salvamarii au început să scoată toţi oamenii din apa. Înţelesesem că se întâmplase ceva cumplit. O doamnă (acum realizez că e soţia victimei) fugea transfigurată de durere şi spaimă în urma oamenilor cu plută şi fluier şi îi ruga din toate puterile să intervină. I-am simţit durerea. Cel mai rău era că nu puteam face nimic… Ce să îi spui? Cum să o ajuţi? Ce cuvinte sau gesturi pot aduce consolare într-o asemenea situaţie? Mi se rupea sufletul… Am mustrat în gând marea şi am murmurat o rugăciune cu ochii spre infinitul albastru… Condoleanţe familiei îndoliate! Drum lin către stele, erou al valurilor!“, a mărturisit şi Alina Maria Nichita, pe o rețea de socializare.