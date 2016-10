Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit secretul unui ten perfect. Pentru cei care s-au întrebat cum reușește bruneta să își păstreze tinerețea, ei bine, aceasta a dezvăluit secretul pe contul de socializare.

Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit căadoră ședințele de reflexoterapie și radiofrecvență pe care le alege pentru a-și ”răsfăța” coapsele. Prezentatoarea tv a postat pe contul de socializare, mai multe imagini realizare în timpul tratamentelor.

”Dacă vreți să știți și voi de ce tenul meu arată atât de bine, proaspăt și întinerit, este pentru că m-am răsfățat cu un tratament facial profesional cu oxigen biperbar, ce redă strălucirea pielii, restabilește nivelul de colagen și te face să arăți muuult mai tânără.”, a scris vedeta în dreptul imaginilor.

Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit secretul unui ten perfect. Vedeta a câștigat procesul cu Monica Pop



Adriana Bahmuţeanu a anunțat ieri că a câștigat procesul început pe 9 septembrie, când medicul Monica Pop a dat-o în judecată pentru că a jignit-o la postul de televiziune la care lucrează. Medicul Monica Pop nu s-a putut prezenta la primul termen al procesului din cauza unor modive medicale.”Pentru mine luna septembrie este ziua şi procesul. Azi (n.r vineri, 9 septembrie) am avut termen cu doamna Monica Pop. Trebuia să ni se ia interogatoriu, dar doamna dr. Monica Pop nu s-a prezentat. A invocat motive medicale, deşi nu a venit clar cu o scutire… Avocata dânsei a pretins că trebuie să facă chiar azi nişte investigaţii. Ce mă surprinde este că avocata doamnei Monica Pop este tocmai avocata fostului meu soţ”, anunța Bahmu la începutul lunii septembrie.Ieri, Adriana Bahmuțeanu a anunțat că a câștigat procesul. ”Dragi prieteni, am și uitat să vă spun că astăzi am cățtigat procesul pe care mi l-a intentat pe nedrept doamna doctor Monica Pop! Multumesc justiției care uneori măcar… chiar funcționează și face dreptate!”, a scris Bahmu pe Facebook.